¿Qué es Mercurio retrógrado, por qué es tan temido y cómo nos afecta?

Uno de los momentos más temidos del año, sin duda alguna, es el famoso Mercurio retrogrado, al cual se le achacan muchos de los eventos desafortunados que suceden durante las fechas en que se presenta este fenómeno.

A Cada Quien Su Santo | El camino de los sueños [VIDEO] Lety ha hecho muchos sacrificios como dejar su pueblo y a sus padres para ir a la ciudad y cumplir sus sueños de ser una profesional en su carrera y trabajo.

¿Qué es Mercurio retrógrado?

Los planetas del Sistema Solar se mueven en una dirección, pero debido a sus diferentes velocidades orbitales, en algunos momentos Mercurio, el planeta más cercano al Sol, parece retroceder en su movimiento, a lo que se le conoce como movimiento retrógrado.

Mercurio experimenta este movimiento retrógrado con mayor frecuencia que otros planetas. Y aunque suena como un evento cósmico de gran magnitud, en realidad se trata de una ilusión óptica causada por la posición relativa de la Tierra y Mercurio en sus órbitas.

¿Por qué se le teme tanto a Mercurio retrógrado?

La astrología ha asociado el movimiento retrógrado de Mercurio con una serie de dificultades en la comunicación, los viajes, la tecnología y las relaciones personales. Se cree que durante estos períodos, es más probable experimentar malentendidos, retrasos y contratiempos. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones.

Mercurio retrógrado no afecta en absoluto a la Tierra, es un fenómeno astronómico que no tiene ningún impacto en los procesos geológicos, climáticos o biológicos de nuestro planeta. Los terremotos, las erupciones volcánicas, las tormentas y las enfermedades no están relacionados con el movimiento de los planetas.

¿Cómo protegerte durante Mercurio retrógrado?

Aunque no está confirmado que el movimiento de los planetas afecte a las personas en la Tierra, muchas personas tienen la creencia que sí es así, por lo que aconsejan evitar ciertas cosas y realizar rituales de protección, como portar amuletos, limpiezas energéticas en tu hogar y evitar los conflictos durante este periodo.

¿Cuándo comienza Mercurio retrógrado?

Los astros se alinean para que Mercurio retrógrado inicie el 26 de noviembre y termine el 15 de diciembre de 2024.

¿Cuáles serán los signos del zodiaco que se verán más afectados por Mercurio retrógrado?

Piscis

Es un momento crucial para dejar atrás la indecisión y buscar las respuestas necesarias para avanzar en su vida. Este tránsito les empuja a encontrar claridad y a tomar decisiones que les permitan seguir adelante con mayor seguridad.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo podrían experimentar falta de concentración, desmotivación y un aumento en la duda durante este período.

Géminis y Virgo

Estos serán los signos más impactados por este Mercurio retrógrado. Para ambos, será un tiempo ideal para reflexionar sobre las decisiones importantes y liberarse de pensamientos limitantes.