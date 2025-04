Conoce la increíble maldición de los aluxes del puente de Cancún.

Existe una gran variedad de leyendas sobre la cultura Maya, pero hay una que ha tenido especial notoriedad en los últimos años, nos referimos a la Maldición del puente de Cancún la cual cuenta que los aluxes, duendes o espíritus que provienen de la mitológica maya, se encargan de cuidar las tierras de esta región y la península de Yucatán.

Extranormal | Maldición de Invierno [VIDEO] Una familia vive aterrada por una terrible maldición que se instauró en su hogar desde hace años, y ese mal tendrá que ser derrotado por dos especialistas.

De acuerdo con la leyenda, en la primera construcción del puente que lleva al Aeropuerto Internacional de Cancún no se podían terminar las obras debido a que durante las noches habían derrumbes que no podían explicar. Los trabajadores aseguraban que todo se debía a que no tenían el permiso a los aluxes, por lo que se decidió construir una casa a manera de ofrenda. Después de realizarles su nuevo hogar, la obra se terminó sin problemas.

En 2023 se realizó una ofrenda con un chamán para pedir permiso nuevamente , esto después de que la Casa de los Aluxes fue removida del primer lugar por las obras de rehabilitación. Provisionalmente se colocó una palapa, en lo que se les construía una casa completamente nueva a un costado del Puente del Trébol.

¿Qué son los aluxes?

Los aluxes son duendes o espíritus que provienen de la mitología de los pueblos mayas. Se dice que son invisibles, pero pueden tomar una forma física para comunicarse o ahuyentar a los humanos. Son seres pequeños con apariencia de personas miniatura y vestimentas tradicionales maya. Es bien sabido que son protectores de la selva, alejando a los intrusos y ayudando a los campesinos espantando con sus silbidos a animales y personas que quieran robar los cultivos.