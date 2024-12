Un hospital de la CDMX acoge la escalofriante Leyenda de la Planchada

Es sabido que en México existen muchas leyendas que involucran hospitales, pero la más conocida y escalofriante es que se origina en el Hospital Juárez. Incluso, hasta la fecha varios pacientes y trabajadores del nosocomio aseguran haberse encontrado con el espíritu de La Planchada. Te contamos los estremecedores detalles.

¿Quién fue La Planchada?

La Planchada fue una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Se dice que su alma en pena ronda los pasillos y busca pagar sus culpas atendiendo a los pacientes más débiles. Cuenta la leyenda que la enfermera Eulalia recibió el mote de ‘La Planchada’ porque siempre llevaba su uniforme perfectamente planchado y pulcro.

¿Cuál es la Leyenda de La Planchada?

Se dice que Eulalia, quien fuera una bella y bondadosa enfermera del Hospital Juárez, amaba su profesión. Su rubio cabello, sus ojos azules y su bondad sin límites, la hacían resaltar sobre todas sus compañeras. Sin embargo, vivía anhelando conocer al amor de su vida.

La leyenda cuenta que un buen día se integró al hospital un apuesto médico llamado Santiago y Eulalia se enamoró rápidamente de él y eventualmente su amor sería correspondido. ¿Amor correspondido entre dos apuestos casamenteros? Suena bien, ¿no? Pero el destino haría lo suyo.

Pasaba el tiempo y a los oídos de Eulalia llegaban rumores de que Santiago andaba de ‘Don Juan’ con otras enfermeras. Aunque los rumores eran muchos y constantes, Eulalia le creía a Santiago cuando le juraba amor sólo a ella.

Un día, Santiago le dijo a Eulalia que tendría que salir de viaje de trabajo por dos semanas, pero que al volver, se casarían. Eulalia estalló en júbilo y ayudó a Santiago a preparar todo para su viaje, aunque en el fondo sentía que algo anda mal. Cuenta la leyenda que Eulalia esperó días, semanas, meses… Santiago no volvía y una compañera de la bella Eulalia no pudo más y le confesó la verdad: Santiago no regresaría pues se fue para casarse con otra enfermera que esperaba un hijo suyo.

Como era de esperarse, el corazón de Eulalia se hizo pedazos; la bella y bondadosa enfermera se convertiría en una mujer fría, descuidada e irritable. La leyenda cuenta que Eulalia pasaba sus días escribiendo amenazas y maldiciones para Santiago por lo que le hizo; descuidó a sus pacientes y algunos de ellos murieron. Otras versiones señalan que la misma Eulalia acabó con la vida de sus pacientes.

Se dice que pasado el tiempo, diagnosticaron a Eulalia con tuberculosis y en su lecho de muerte se habría arrepentido de sus terribles actos hacia los pacientes. También se dice que, en nuestros días, pacientes y trabajadores del Hospital Juárez han visto a una bella y triste enfermera rondando los pasillos y atendiendo a los pacientes más desesperados; otros menos afortunados han escuchado los lamentos a lo lejos.

¿Será que el alma de Eulalia rondará para siempre el hospital?