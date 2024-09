Silvia Pinal: Conmemorando a la famosa actriz del Cine de Oro

Silvia Pinal es sin duda una de las divas del Cine de Oro y en general de la cinematografía nacional, su extensa y reconocida carrera ha logrado que su nombre trascienda no solo nacional, si no también de forma internacional. La leyenda del Cine de Oro se encuentra festejando sus 94 años de vida y para conmemorar este día te presentamos lo que no conocías de su vida y obra.

¿Sabías que una película de Silvia Pinal fue prohibida por el Vaticano?

Pinal ha formado parte de muchísimas películas e incluso telenovelas, donde su talento y pasión por presentarse en la pantalla han hecho que se distinga su participación en cada una de ellas. En 1961 protagonizó la película ‘Viridiana’, que nunca imaginó el revuelo que causaría y la crítica inmensa por parte de la religión en general.

La película dirigida por Luis Buñuel, recibió el máximo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro; de inmediato el periódico Vaticano L’Osservatore Romano se encargó de criticar con dureza la obra, inclusive el filme fue prohibido tajantemente en España e Italia. Las copias fueron recogidas y se ordenó su destrucción, pero existe el rumor que la actriz guardó unas copias para sí misma en su abrigo y las trajo de regreso a México.

¿Sabías que Diego Rivera le hizo una pintura exclusiva a Silvia Pinal?

Una de las piezas más icónicas de la casa de Silvia Pinal es el retrato que le pintó el mismísimo muralista mexicano, Diego Rivera. Por sorprendente que esto parezca, la llamada Última Diva del Cine de Oro, conoció al pintor por medio de Manuel Rosen Morrison, un arquitecto que trabajaba en la construcción de su casa en Pedregal; al conocerla, de inmediato y le ofreció pintarle un retrato desnudo, a lo que la actriz se negó debido a que estaba pensado que el cuadro estaría colocado en el salón principal de la casa.

Diego Rivera accedió a la petición de la monarca de la dinastía Pinal y lo único que le pidió a la actriz fue usar un vestido que le gustara tanto, que reflejara su personalidad, por lo que ella eligió un largo vestido negro corte sirena, confeccionado por Tao Itzé.

¿Cómo festejo su cumpleaños Silvia Pinal?

Acompañada por sus tres hijos Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, Silvia Pinal reapareció en las redes sociales con con motivo de la celebración de su cumpleaños número 94, la cual se realizó en el interior de su hogar, con pocos invitados, sin embargo, ella lucía más feliz que nunca por estar reunida con su familia.