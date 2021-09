Te contamos más de los hijos de María Inés en “Mirada de Mujer”.

“Mirada de Mujer” cambió la manera en la que las historias se cuentan en la televisión mexicana. La telenovela estuvo llena de grandes y complejos personajes. Analizaremos a los hijos de María Inés y de Ignacio. Ellos tuvieron que afrontar a la vida desde una perspectiva distinta a sus padres, y tuvieron que superar los diversos problemas y dificultades que se presentaron en su vida.

ADRIANA

Adriana San Millán Domínguez fue interpretada por la actrics María Renée Prudencio. En “Mirada de Mujer”, el personaje de Adriana fue una mujer que estaba en un punto muy complicado para ella. Tuvo que saber qué es lo que definiría su vida, y cómo podría afrontar los diferentes problemas que se le presentaron. Siendo una persona centrada, Adriana siempre supo lo que quería ser y qué quería hacer de su vida. Al lado de su pareja todo era perfecto para ella: tenía un gran desempeño en la escuela, su familia era un modelo para los demás y su relación parecía perfecta. Pero la realidad era distina. Tuvo que afrontar la separación de sus padres y tuvo que asumir una posición entre los dos. Con su pareja las cosas no fueron más sencillas. Adriana estaba por convertirse en una madre adolescente y no sabía qué sería lo que tendría que hacer. Su novio no era de muhco apoyo. Sumido en la desesperación y en los vicios, ella se sentía muy sola. La historia dio un giro radical cuando perdió a su bebé y casi pierde su relación.

MÓNICA

Bárbara Mori interpretó a Mónica San Millán Domínguez, hermana de Adriana. Ella era más caprichosa y aún estaba en la etapa de descubrir la realidad de las cosas. Pensando siempre que su madre era la culpable de la separación de su matrimonio, no se detuvo para recriminar en toda ocasión a María Inés por las decisiones de su padre. Eso no fue lo único que tuvo que afrontar. Mónica fue víctima del abuso al salir una noche de casa, y eso también tuvo consecuencias en su vida. Resultó embarazada después del funesto acto, y tuvo que darse cuenta de que las cosas no eran como ella pensaba. Su vida también tuvo un gran giro al percatarse que la realidad era muy diferente a lo que ella se imaginaba, y tuvo que ser una persona que maduro con los golpes que la vida le dio.

ANDRÉS

Andrés San Millán fue el hermano de Mónica y de Adriana. El actor Plutarco Haza fue el encargado de llevarlo a la pantalla en “Mirada de Mujer”. Andrés, al contraro de sus hermanas, siempre estuvo de el lado de María Inés durante los problemas que tuvo con Ignacio, y nunca dejó de apoyar a su madre para que pudiera perseguir su felicidad. Eso no hizo que él fuera ajeno a difíciles pruebas de la vida. Perdió su virginidad con la mejor amiga de su madre, una mujer adulta. No supo cómo eso iba a afectar su vida y cómo podía manejar de una mejor manera sus sentimientos. Al igual que sus hermanas, Andrés tuvo que darse cuenta de la realidad de las cosas, además de ser el pilar para su madre y para cada una de sus hermanas. Acercándose el final de la historia, Andrés estuvo en medio de la polémica por su relación amorosa con una persona que tenía un origen muy distinto al suyo.

La manera en que “Mirada de Mujer” abordó algunos problemas de la adolescencia y otras situaciones para que se pudiera madurar fue otro de los motivos por las que este telenovela marcó un antes y un después en la televisión mexicana.

