La leyenda de la Quemada: Un amor que ardió hasta las cenizas

En la Ciudad de México, donde las calles palpitan con historias y leyendas, se encuentra la Calle de Jesús María. Dicen que entre sus muros antiguos aún vaga el alma en pena de Beatriz, conocida como “La Quemada”.

Su historia se remonta al siglo XVI, cuando la joven de 20 años llegó de España con su padre, Don Gonzalo de Espinosa. Su belleza era tal que encandilaba a todo aquel que la veía, incluyendo a Martín, un apuesto hidalgo que se enamoró perdidamente de ella.

Sin embargo, la felicidad no duraría mucho. Don Gonzalo no aprobaba el romance, pues Martín no era de la aristocracia. Prohibió a su hija verlo y la encerró en su casa.

Desesperados, los jóvenes se comunicaban en secreto a través de una reja que daba a la calle. Un día, Don Gonzalo los descubrió y en un acto de ira, hirió gravemente a Martín.

Beatriz, al enterarse, corrió a su lado. Lo encontró agonizante y, llena de dolor y furia, tomó un brasero ardiente y lo presionó contra su rostro. El fuego la desfiguró por completo, pero le permitió morir junto a su amado.

Desde entonces, se dice que el fantasma de Beatriz vaga por la Calle de Jesús María. Algunos la han visto vestida de blanco, con un velo que cubre su rostro quemado. Otros la escuchan llorar desconsoladamente por las noches.

La leyenda de La Quemada es una historia de amor trágico, pero también una crítica a la sociedad de la época, donde el honor y la clase social importaban más que la felicidad individual.

Variantes de la leyenda:

Algunos dicen que Beatriz no murió junto a Martín, sino que se retiró a un convento para vivir en reclusión.

En otra versión, Beatriz se suicida al no poder soportar el dolor de su rostro desfigurado.

Lugares relacionados:

Calle de Jesús María, Ciudad de México.

Casa de la Memoria Indómita, ubicada en la Calle de Jesús María. Se dice que aquí vivió Beatriz.

Reflexión:

La leyenda de La Quemada nos recuerda el poder del amor, pero también los peligros de la intolerancia y la discriminación. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad y la aceptación de la diferencia.