Estados Unidos revela que la existencia de extraterrestres es real

El fenómeno ovni ha dado mucho de qué hablar desde hace muchísimo tiempo, las investigaciones tratando de afirmar su existencia o de negarla, los intentos por adentrarse en la famosa Área 51, los miles y miles de videos y fotografías borrosas en donde muchos aseguran haber captado a alguno de estos seres extraterrestres han dado la vuelta al universo más de una vez.

Pero ¿qué pensarías si te dijera que Estados Unidos afirmó que tiene en su poder restos de ovnis y cuerpos de lo que aparentan ser seres extraterrestres? Y no, no se trata de promoción para una nueva película o serie, es totalmente real, quédate aquí para enterarte de todo lo que ha sucedido en torno a esta sonada noticia.

Estados Unidos tiene naves extraterrestres y restos no humanos

El pasado 26 de julio se llevó a cabo una audiencia a cargo del Subcomité de Seguridad Nacional, Fronteras y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la cual tuvo una duración aproximada de 2 horas y media, audiencia de la que todo mundo se enteró pues las declaraciones que se dieron en ella podrían cambiar para siempre el rumbo de cómo conocemos y concebimos el universo.

En dicha audiencia se presentaron dos exaviadores de la Marina: Ryan Graves y David Fravor, y un exmilitar llamado David Grusch y las declaraciones que salieron a relucir conmocionaron a todo el mundo.

El Congreso de Estados Unidos se llenó de debates entorno a lo que ahora se llaman UAP, lo que se conocería en español como fenómenos anómalos no identificados, los cuales pueden ser desde objetos voladores no identificados hasta objetos y presencias que no se pueden identificar en el mar.

Las declaraciones de los tres hombres fueron dadas bajo juramento, y mientras Ryan Graves y David Fravor afirmaban que el cielo estaba lleno de UAP, fenómenos que ya ni siquiera se consideraban aislados, sino rutinarios, David Grusch aseguraba que el gobierno estadounidense está en posesión de objetos voladores no identificados de los cuales se han extraído materiales biológicos que no pertenecen a la Tierra.

Una de las afirmaciones más impactantes que Grusch dio ante el Subcomité fue que Estados Unidos probablemente tenía conocimiento de actividad no humana desde alrededor de 1930, y se ofreció para dar una lista de testigos que podrían confirmar la información que dio y corroborar los programas que existen alrededor del estudio de las UAP.

Las investigaciones con ingeniería inversa

David Grusch, a parte de afirmar que Estados Unidos tiene en su poder varios objetos extraterrestres, aseguró que estos están siendo utilizados para estudiarlos a profundidad a través de lo que se conoce como ingeniería inversa, Grusch dijo que: “Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAP fallidas de varias décadas al que se me negó acceso”.

Pero si te estás preguntando ¿qué es la ingeniería inversa? déjame darte una explicación breve y simple: también conocida como retroingeniería, la ingeniería inversa se encarga de estudiar un objeto a profundidad para obtener información de un objeto físico a partir de un análisis exhaustivo de su estructura, y a partir de esto se pueden recrear dichos objetos ya sea en representaciones digitales o en modelos a escala 3D.

¿Qué dijo el Pentágono sobre las acusaciones?

Como era de esperarse, el Pentágono ha salido a responder las declaraciones de David Grusch, pues ellos aclaran que todo lo que este exmilitar dijo es totalmente falso, ya que según ellos no existe ningún tipo de encubrimiento de información acerca de ningun tipo de UAP. De hecho, el Departamento de Defensa salió a declarar, a través de Sue Gough, que sus investigadores no han descubierto ningún tipo de información que verifique que existe algun programa en donde el gobierno estadunidense tenga bajo su poder objetos voladores no identificados, y que eso no ha sucedido ni ahora ni nunca.

¿Cuál es la pena por mentir durante las declaraciones bajo juramento?

Si bien hasta ahora no se han dado a conocer si el gobierno de Estados Unidos vaya a tomar cartas en el asunto respecto a las declaraciones de Grusch, Graves y Fravor, sí hay quienes están pensando que esta audiencia no se quedará solamente en lo que fue y muchos piensan que ellos podrían tener grandes represalias.

En el caso de que estuvieran mintiendo bajo juramento, Estados Unidos castiga fuertemente este delito, pues el perjurio tiene como condena una cuantiosa multa o bien encarcelamiento por un máximo de 5 años.

Por lo pronto lo único que nos queda es esperar y ver si en los siguientes días surgen más declaraciones al respecto, capaz y todo se trata de una mentira o tal vez sí estamos más cerca de los extraterrestres de lo que pensamos.