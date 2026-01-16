4 historias paranormales que rondan el Metro de la Ciudad de México

Eres de los que usan frecuentemente el servicio del Transporte Público Metro y principalmente a altas horas de la noche, entonces, seguramente has escuchado cientos de historias paranormales que se registran en estos pasillos.

El Metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más transitados del mundo. Desde su inauguración en 1969, sus líneas atraviesan zonas con una profunda carga histórica y principalmente hechos terroríficos que han pasado de generación en generación por eso te dejamos aquí las 4 historias más escalofriantes que han relatado usuarios y trabajadores del transporte

El ingeniero de la Línea 3: Universidad - Indios Verdes

Trabajadores y conductores del Metro han señalado que en la estación Balderas de la Línea 3 que va de Universidad a Indios Verdes divaga el fantasma de un trabajador que murió arrollado hace más de 30 años y su espíritu aún recorre los andenes por la noche. Según relatos el hombre que falleció era conocido como Platanof y era un supervisor que un día bajo a las vías, pero la gente de control no sabía que se encontraba abajo así que dieron la indicación de que los trenes podían seguir avanzando, ante este hecho el hombre fue arrollado varias veces, y su cuerpo no pudo ser rescatado.

Tras pasar supuestamente varios años de ese caso, vigilantes afirman haber visto a un hombre con uniforme antiguo, casco, chaleco, botas y guantes y que se esfuma al ser llamado. Otros trabajadores han indicado que cuando se encuentran dando mantenimiento al Metro se aparece un hombre dándoles instrucciones de qué trabajos realizar, sin embargo, luego desaparece de la escena.

La mujer que desaparece de la nada

Otro relato inquietante se sitúa en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos entre Tacuba y Cuitláhuac, donde varios conductores han reportado la aparición de una mujer sobre las vías. Al intentar frenar el tren, la figura desaparece sin dejar rastro. Usuarios también han indicado que esa misma mujer la han visto entre los andenes, pues se aparece y desaparece de la nada.

El vampiro de Barranca del Muerto

A estas historias se suma la leyenda de Barranca del Muerto, en la Línea 7. El nombre de la estación proviene de una antigua barranca donde, según relatos históricos y populares, se abandonaban cuerpos durante épocas de violencia. Usuarios y empleados aseguran escuchar lamentos y pasos en áreas poco transitadas, así como sentir una atmósfera pesada en los últimos recorridos del día.

Sin embargo, lo más escalofriante es la aparición de un hombre aparentemente de piel sumamente blanca, indicando que es un vampiro que habita entre lo más profundo de la red del Metro.

🧛‍♂️ ¿Te has quedado solo en el último vagón del Metro de la CDMX? Cuidado con lo que acecha en la oscuridad de los túneles. 🚇💨 Existe una leyenda que los trabajadores del Metro conocen bien... el "Vampiro de la Línea 7". Se dice que en las estaciones más profundas, como Barranca del Muerto, una presencia pálida y de mirada roja espera a los pasajeros distraídos que se quedan dormidos. No es un mito, son testimonios de quienes lo han visto desaparecer entre las vías cuando las puertas se cierran. 🏚️💀

La mujer de blanco en Pino Suárez

Una de las leyendas más difundidas ocurre en la estación Pino Suárez, donde se localiza un adoratorio dedicado a Ehécatl, dios del viento. Empleados del sistema aseguran haber presenciado sombras, ruidos inexplicables y fallas eléctricas alrededor del templo, sobre todo durante la madrugada, cuando el flujo de personas es nulo.

Asimismo, usuarios han indicado que entre sus pasillos se encuentra a una mujer que camina sin dirección, con el cabello maltratado, vestido blanco pero sucio y descalza.