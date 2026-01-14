El callejón más aterrador de Coyoacán, un rincón prohibido donde el pasado aún grita y pocos se atreven a visitar

En pleno siglo XXI una historia marcada por tragedias y apariciones sigue despertando miedo y curiosidad entre vecinos y visitantes de la alcaldía Coyoacán, pues un famoso callejón ubicado en el corazón de la demarcación ha ganado popularidad por ser un lugar donde aparentemente seres de otra dimensión “no dejan transitar tranquilamente”.

Ubicado en el Barrio de Santa Catarina, entre las calles Escondida y Francisco Sosa se encuentra el callejón del Aguacate, un sitio famoso por una de las leyendas urbanas más conocidas de la Ciudad de México.

El Callejón del aguacate: un rincón maldito donde el pasado aún grito

De acuerdo con los relatos populares, en este estrecho pasaje justamente en el número 32 ocurrió un asesinato que dio origen a una serie de sucesos inexplicables. La historia más difundida sobre lo qué pasó en ese lugar es la de un militar que transitaba por el callejón y en el lugar se encontraba un niño que esperaba en el lugar para verlo ya que le llamaba la atención la vestimenta, además de que deseaba siempre jugar con él.

Sin embargo, un día que el militar se encontraba de malas no toleró que el menor le insistiera en jugar así que tomó al pequeño y lo colgó en un árbol de aguacate que se encontraba en el lugar, debido a este oscuro hecho fue colocado un altar en memoria del menor, pero a partir de ese momento muchos son los sucesos paranormales que se cuentan siguen ocurriendo ahí.

De acuerdo con testigos, durante la noche se pueden escuchar los últimos gemidos y gritos del niño y que incluso su cara se puede ver en el árbol, además de que pueden sentir extrañas presencias o energías. Otros tantos afirman que la virgen que se encuentra en el altar, en ocasiones llora sangre como señal de lo que sucedió aquel trágico día.

Con el paso de los años, la leyenda se ha transmitido de generación en generación, convirtiendo al callejón en una parada obligada para quienes buscan conocer el lado más oscuro y sobrenatural de Coyoacán.

Fenómenos paranormales que rodean al callejón del aguacate

Vecinos y visitantes aseguran haber presenciado apariciones de una niña vestida de blanco, así como escuchar risas, llantos y pasos cuando el lugar está completamente vacío.

Otros relatos hablan de una extraña sensación de frío repentino y de sombras que parecen moverse entre las paredes. Incluso se dice que algunas personas han sentido empujones o han sido tocadas por “algo invisible”, reforzando la fama del callejón del Aguacate como un lugar paranormal.