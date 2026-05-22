Así fue el aterrador momento que vivió un hombre cuando un ser desconocido intentó entrar a una casa (VIDEO)

A través de redes sociales un hecho paranormal ha llamado la atención de los internautas luego de que se difundiera un video donde una extraña figura aparece a las afueras de una casa aparentemente intentando ingresar y “comunicar” con el propietario.

Ante estas imágenes las redes sociales volvieron a llenarse de teorías y comentarios de terror pues aseguran que este ente tiene un aspecto perturbador e incluso se cree que podría tratarse de una cuestión del mal, mientras que otros cuestionaron la autenticidad del material.

¿Cómo es el video que capturó imágenes de un ente extraño?

Según información difundida, los hechos habrían ocurrido en Ohio, Estados Unidos, y en el video se observa una figura de un ente extraño con lo que parece ser la figura de una mujer completamente pálida, cabello oscuro y una presunta herida en la frente que se acerca a las ventanas mientras habla con una voz baja y rasposa, lo que más llamó la atención fue que la presunta entidad le pedía al dueño de la casa poder ingresar ya que “algo le había hecho eso y ese algo se había llevado a su hija”.

Por favor dejame entrar. Por favor ayúdame... Eso me hizo esto. Se llevó a mi hija, expresó el espectro al dueño de la casa.

Debido a esta frase que lanzó esta figura paranormal, internautas han asegurado que es un episodio completamente terrorífico del que nadie le gustaría atravesar, otros indican que la familia debería protegerse, pues este ente es una mala señal, por el otro lado, se asegura que puede tratarse de un material generado con Inteligencia Artificial.

¿Qué tan auténtico es el video?

Aunque se desconoce el origen del video no se puede asegurar que sea un material generado con Inteligencia Artificial, mientras tanto, la figura paranormal ha provocado comparaciones con personajes de películas de terror orientales.

El clip de este ser paranormal continúa circulando en redes sociales y sigue generando debate entre quienes consideran que podría tratarse de algo sobrenatural y quienes creen que solamente es otro fenómeno viral, ya que en años recientes, múltiples grabaciones sobre presuntas apariciones, sombras extrañas y sucesos sin explicación han acumulado millones de reproducciones en internet, alimentando teorías entre creyentes y escépticos.