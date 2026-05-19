Exfuncionario de Estados Unidos asegura que se han recuperado muestras de 4 especies de extraterrestres

La revelación y desclasificación de los archivos que mantenía el gobierno de Estados Unidos sobre los ovnis, causaron revuelo dentro de la comunidad que investiga la existencia de extraterrestres, echándole más leña al fuego de todo el debate que ha existido desde siempre sobre todo en redes sociales. Y recientemente salió a la luz más información que nos deja a todos con una gran incógnita: de acuerdo a un exagente de la CIA se ha recopilado información de la existencia de cuatro especies de extraterrestres distintas.

Te puede interesar: Conoce los 6 tipos de ovnis que se descubrieron a partir de los archivos del gobierno de Donald Trump

Se trata de Hal Puthoff, exfuncionario de la CIA, ingeniero e investigador, quien a través del podcast "The Diary of a CEO" declaró haber trabajado para el proyecto Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), en donde investigaron fenómenos aéreos no identificados. A través de esta conversación contó que algunos de sus colegas habían tenido acceso a archivos en donde se identificaban un total de cuatro especies distintas de extraterrestres, "no los vi directamente pero confío en mis colegas".

¿Cuáles son las cuatro razas de extraterrestres que supuestamente identificaron?

A estas declaraciones se le unió Eric Davis, quien fue director de investigación aeroespacial y astrofísica en NIDS, y dijo que se tenían claridad de estas cuatro especies: los grises, los nórdicos, los reptilianos y los insectoides.

¿Cómo son los grises, la raza de extraterrestres?

Tal y como lo dice el nombre de esta "raza" de extraterrestres, los grises se caracterizan por tener una piel de esa tonalidad, son seres pequeños, sin cabello y con unos grandes ojos que abarcan gran parte de su cara, los cuales no tienen esclerótica, o sea la parte blanca del ojo humano.

¿Cómo son los nórdicos, la raza de extraterrestres?

Por otro lado "los nórdicos" son mucho más parecidos a los humanos, con una altura de casi 2 metros, se caracterizan por ser completamente blancos de piel, con expresiones faciales básicamente iguales a las de nosotros.

¿Cómo son los reptilianos, la raza extraterrestre?

Los reptilianos se caracterizan ser una especie de humanos con rasgos de reptiles, con cola larga y piel escamosa y color verde, son altamente inteligentes y de acuerdo a lo que declaran saben manejar perfectamente la tecnología.

¿Cómo son los insectoides, la raza extraterrestre?

Los insectoides, también conocidos como mantids podrían ser el miedo más grande para aquellos que temen a los insectos, pues son del tamaño de una persona promedio y tal cual como lo dice el nombre se trata de insectos parecidos a una mantis.