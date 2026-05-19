Jaime Maussan comparte VIDEO de presuntos OVNIS en California y desata nuevas teorías extraterrestres

Si alguien sabe permanecer vigente buscando pruebas constantemente de la existencia real de los OVNIS, es Jaime Maussan. Recientemente, el periodista publicó en redes sociales un video donde dos objetos voladores no identificados aparecen volando cerca de la costa de California, Estados Unidos. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente y los fanáticos de los fenómenos extraterrestres han comenzado a reavivar antiguas teorías sobre una base alienígena escondida bajo el océano Pacífico, sobre todo después de que Donald Trump revelara algunos datos relacionados con el tema.

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¿Qué mostró Jaime Maussan en el video?

En el material que compartió el periodista en redes sociales se observan dos esferas luminosas suspendidas aparentemente sobre el mar. Maussan no dudó en resaltar que “existe un vínculo muy estrecho entre los reportes de OVNIS y el océano Pacífico”. Esto debido a que esta zona está muy relacionada con teorías sobre bases extraterrestres submarinas.

Existen un vínculo muy estrecho entre los reportes de #OVNIS y el Océano Pacífico. Estas 2 esferas de luz fueron captadas flotando en la costa de California, Estados Unidos.



Lugar donde se ha especulado que se encuentra una base extraterrestre sumergida. pic.twitter.com/kcr2QQliCM — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) May 18, 2026

¿Por qué California aparece tanto en teorías sobre OVNIS?

California es un estado que se ha convertido en uno de los lugares más asociados a avistamientos, fenómenos inexplicables y conspiraciones alienígenas. Esto porque cuenta con varias instalaciones militares cercanas, actividad naval y múltiples videos virales grabados sobre el océano. Por esto mismo, muchos creen que este tipo de lugares ocultan cosas relacionadas con tecnología alienígena, actividad extraterrestre submarina, entre otras cosas que atraen a este tipo de visitas.

¿Qué son las luces en el cielo que aparecen en el video?

Muchos defienden las teorías extraterrestres, pero también hay muchos escépticos que han decidido intervenir y explicar y analizar el video a detalle, sugiriendo que podrían tratarse de drones, aviones, reflejos o incluso fenómenos atmosféricos. Por su parte, Maussan defiende la idea de que en el video se puede apreciar el fenómeno OVNI. Recordemos durante años que él se ha mantenido como uno de los principales divulgadores de temas relacionados con vida extraterrestre y avistamientos.

