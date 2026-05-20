Aseguran captar en VIDEO a un ovni sobrevolando Monterrey

En las últimas horas se han viralizado las imágenes de un extraño objeto volador que se encontraba sobrevolando en el cielo de Monterrey y hasta el momento ha generado debate en las redes sociales debido a que se cree que podría tratarse de un OVNI.

De acuerdo con el video difundido, se logra ver una extraña esfera metálica flotando sobre la zona de Valle de Infonavit 4 Sector, según testigos indicaron que el objeto permaneció quieto por algunos minutos, luego comenzó a avanzar y tras agarrar impulso comenzó a desaparecer debido a la gran velocidad que generó.

¿Por qué se cree que un OVNI sobrevolo en Monterrey?

El video fue capturado luego de que un padre y su hijo circularan por una importante avenida la mañana del pasado 16 de mayo 2026, tras observar que estaba suspendido el objeto metálico y que no emite ningún sonido decidieron comenzar a grabar, sin embargo, la supuesta esfera comenzó a avanzar con dirección hacia el Cerro de las Mitras, uno de los puntos más relacionados con supuestos fenómenos aéreos extraños en el estado de Nuevo León.

Ante esta extraña aparición no se ha emitido una explicación oficial por parte de las autoridades como SEDENA o la Fuerza Aérea Mexicana sobre la aparición de este objeto, por lo que se ha generado conversación digital cuestionando qué era esa esfera, ya que su comportamiento y vuelo “no era normal” y fue relacionada con los avistamientos extraños que se han registrado en distintas partes del mundo, incluso, algunos internautas compararon el objeto de Monterrey con la llamada “Esfera de Buga”, que se registró en Colombia y que despertó teorías sobre posibles fenómenos extraterrestres.

#UFO #Ovni #Buga #extraterestrial ♬ original sound - UAP’s @uaps2025 UAP Second metallic sphere similar to the one from Buga, captured once again in Monterrey, Nuevo León, on March 31, 2026, during the Tecate Pal Norte festival. Witness testimony — Daniel Castillo: “My two friends and I saw it — it was impressive! And days earlier they had already seen another one.” This sighting matches the previously reported sphere in the same location, reinforcing the possibility of a recurring anomalous pattern in the area. #Sighting

¿Cuáles han sido los avistamientos de OVNIS más comentados en México?

Ante supuestas apariciones de objetos extraños en los cielos del país cada día crecen más y actualmente con el uso de redes sociales es más fácil difundir imágenes de los aparentes avistamientos. Sin embargo, México se ha caracterizado por tener un largo historial de reportes de objetos voladores no identificados, el caso más sonado fue el que ocurrió en 2004, cuando pilotos captaron luces extrañas durante un operativo en Campeche.

En Nuevo León también existen registros populares como la llamada “Bruja de Monterrey”, una figura captada cerca del Cerro de las Mitras en 2006. Sin embargo, habitantes de este estado han difundido varios videos de luces extrañas sobrevolando en el Cerro de la Silla y La Huasteca, los cuales han sido considerados como lugares “zonas de alta actividad de OVNIS”.