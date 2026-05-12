Supuestos ovnis en China obligan a cerrar aeropuerto e imágenes sorprenden a todos

El fenómeno ovni vivió uno de sus momentos más importantes en 2010, pues de acuerdo con lo que se ha revelado dentro de la conversación digital, un aeropuerto de China vivió un momento sin precedentes, cuando supuestamente apareció un objeto cilíndrico junto a otro más pequeño, provocando incluso que se detuvieran las actividades dentro del aeropuerto.

Ahora lee: 3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

¿Qué se sabe del extraño fenómeno ovni en China?

Xiaoshan, en Hangzhou, China, vivió un momento nunca antes visto, cuando un supuesto objeto cilíndrico de gran tamaño, junto a otros pequeños, provocó que el aeropuerto cerrara sus actividades. De acuerdo con lo que se dio a conocer, los responsables del aeropuerto de Xiaoshan detectaron el supuesto ovni en su radar y optaron por dejar en tierra los aviones y desviar los vuelos entrantes en lugar de arriesgarse a una colisión.

Poco tiempo después, las extrañas siluetas desaparecieron de los radares, permitiendo a las autoridades reactivar las operaciones. No obstante, lo que provocó diversas especulaciones es que medios del momento señalaron que las autoridades del aeropuerto declararon desconocer qué tipo de aeronaves eran las que se encontraban en espacio aerochino.

¿Qué dicen los fans del fenómeno ovni?

A pesar de que el suceso tiene tiempo que se dio a conocer, es ahora que ha tomado relevancia, pues debido a la época en la que fue revelado el material, era poco probable que fuera manipulado, ya sea con herramientas digitales o incluso una primera fase de la edición con inteligencia artificial. No obstante, algún escéptico señala que el material podría no ser real, alimentando las especulaciones sobre lo ocurrido.

Lo único verdadero es que, en la actualidad, este tipo de contenido aumenta las especulaciones sobre el fenómeno ovni, uno de los fenómenos más estudiados y con más seguidores en todo el espectro de lo paranormal.