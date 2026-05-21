VIDEO: Captan EXTRAÑA nube en el cielo y aseguran que podría tratarse de un OVNI

Luego de que se dieran a conocer los archivos desclasificados de los Objetos Voladores No Identificados en Estados Unidos a petición del presidente del país de las barras y las estrellas, en redes sociales se han hecho virales algunos videos donde usuarios supuestamente han capturado estas naves o creído ver objetos que posiblemente no son de este planeta, como el caso de una mujer que estaba volando su dron y aseguró que, una de las nubes era un OVNI, pero, juzgue usted mismo.

La usuaria de TikTok Laregiiss subió un video en donde aseguraba que estaba grabando un tutorial de cómo hacer un Hyperlapse del amanecer, en un inicio todo parecía normal, hasta que se dio cuenta gracias a que uno de sus seguidores le comentó algo raro sobre el movimiento de una nube, fue aquí en donde la mujer regresó a ver el video completo, pero al parecer, esto habría desconcertado a la fémina ya que durante todo el tiempo que duraba dicho material esta nube se formaba una y otra vez.

Aunque muchos de sus seguidores comentaron que posiblemente se trataba de un OVNI, otros más aseguraron que, el mundo en donde vivimos posiblemente sea una simulación; la razón de esta afirmación es que la nube se formaba una y otra vez durante todo el tiempo que grabó el video.

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Los OVNIS y sus avistamientos

Fue el pasado 15 de mayo cuando un video se hizo viral cuando un turista grabó cerca de un minuto lo que presuntamente fuera un OVNI, de acuerdo con el multimedia, la persona se encontraba observando del paisaje pero fue ahí cuando una figura sin forma estaba flotando a gran altura; estas imágenes se volvieron populares y provocaron una discusión entre los cibernautas entre los fenómenos fuera de este planeta, de hecho, algunos aseguran que se trata de un Objeto Volador No Identificado, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

