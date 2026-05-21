5 sucesos que podrían indicar que vivimos en una simulación
En los últimos años se han dado a conocer varios sucesos donde algunos usuarios advierten que, la realidad en la que vivimos podría ser una simulación.
Muchas personas han asegurado que, la realidad en la que vivimos es una simulación, todo esto debido a que se han viralizado algunos videos en donde ocurren sucesos que dejan mucho que pensar; desde pájaros detenidos en el aire, aviones en pausa hasta personas duplicadas en un centro comercial, juzgue usted mismo.
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Fallos en la Matrix que podrían dar pistas que vivimos en una simulación
Pájaro
En los últimos años se han hecho virales algunos videos donde usuarios aseguran haber captado una falla en la Matrix, o bien, que quizás la realidad en la que vivimos pudiera ser una simulación. Uno de los casos más populares es el del pájaro en el cielo, el cual parece que está como pausado. Sin embargo, los científicos dan una explicación lógica del por qué el ave se quedó congelada. La razón es que las corrientes de viento en contra de un cuerpo igualan la velocidad del vuelo, es por ello que parece que se queda inmóvil.
2 personas vistiendo la misma ropa que parecen ser iguales
Seguramente cuando vas a una plaza comercial te has encontrado con personas que lleven la misma playera o el mismo pantalón, incluso los mismos zapatos, sin embargo, usuarios en redes sociales han subido algunos videos donde aparecen sujetos que están vistiendo exactamente la misma combinación de ropa, ocupan el mismo peinado y accesorios.
@painttokyt Ella encuentra a su doble perfecto y la escena se vuelve muy incómoda #misterio #terror #viralvideo #viraltiktok #mexico🇲🇽 ♬ sonido original - pakit
Objetos que desaparecen y vuelven a aparecer en otro sitio
Este es un caso que seguramente te ha sucedido, por ejemplo: dejar las llaves en la mesa, te volteas y después ya no siguen en ese sitio, las buscas y después están justo donde las dejaste al inicio, en este sentido, los usuarios llaman dicho suceso como: “el vacío de la simulación”, y existen varios videos donde las personas lanzan algo al suelo y el objeto nunca toca el piso o rebota, simplemente se desvanece antes de caer, esto nunca ha sido comprobado por científicos y puede que los materiales que aparecen sean editados.
@laclaviculadeloinedito Alguna vez se les han perdido objetos pequeños en sus casas? Esto es obra de duendes o espíritus, o quizás a fallas del cerebro? Qué opinan ustedes? Si te gustan las historias de terror y paranormal envíame la tuya #paranormal #mitosyleyendas #terror #fantasmas #historiasdeterror ♬ Halloween, horror, spooky cinematic background music(852258) - domino
Aviones
Otro video muy popular es en donde usuarios han grabado aviones que no avanzan, en este sentido, algunas personas afirman haber visto a estas naves que están en el cielo pero que no siguen su trayecto.
@whhostaty Fallo en la matrix- avión suspendido en el cielo Esto es relamente posible y ocurre ya que el avión va en direccion contraria y con distinta velocidad que la del observador. La diferencia entre las velocidades no es muy grande, por lo que los pasajeros del automóvil tienen la impresión de que el avión está inmóvil. #fyp #avion #falloenlamatrix #parati #matrixglitch ♬ 13 Angels Standing Guard 'Round The Side Of Your Bed - Silver Mt. Zion
Vecinos que hacen lo mismo diario
Para terminar, existe un video en donde algunas personas han subido material donde capturan a sus vecinos “loopeadas”, esto quiere decir que, los sujetos salen a regar sus plantas a la misma hora, pero lo curioso es que lo hacen con los mismos movimientos mecánicos y sobre todo, hablan diciendo la misma frase diario.