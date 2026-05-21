5 sucesos que podrían indicar que vivimos en una simulación

Muchas personas han asegurado que, la realidad en la que vivimos es una simulación, todo esto debido a que se han viralizado algunos videos en donde ocurren sucesos que dejan mucho que pensar; desde pájaros detenidos en el aire, aviones en pausa hasta personas duplicadas en un centro comercial, juzgue usted mismo.

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Fallos en la Matrix que podrían dar pistas que vivimos en una simulación

Pájaro

En los últimos años se han hecho virales algunos videos donde usuarios aseguran haber captado una falla en la Matrix, o bien, que quizás la realidad en la que vivimos pudiera ser una simulación. Uno de los casos más populares es el del pájaro en el cielo, el cual parece que está como pausado. Sin embargo, los científicos dan una explicación lógica del por qué el ave se quedó congelada. La razón es que las corrientes de viento en contra de un cuerpo igualan la velocidad del vuelo, es por ello que parece que se queda inmóvil.

2 personas vistiendo la misma ropa que parecen ser iguales

Seguramente cuando vas a una plaza comercial te has encontrado con personas que lleven la misma playera o el mismo pantalón, incluso los mismos zapatos, sin embargo, usuarios en redes sociales han subido algunos videos donde aparecen sujetos que están vistiendo exactamente la misma combinación de ropa, ocupan el mismo peinado y accesorios.

Objetos que desaparecen y vuelven a aparecer en otro sitio

Este es un caso que seguramente te ha sucedido, por ejemplo: dejar las llaves en la mesa, te volteas y después ya no siguen en ese sitio, las buscas y después están justo donde las dejaste al inicio, en este sentido, los usuarios llaman dicho suceso como: “el vacío de la simulación”, y existen varios videos donde las personas lanzan algo al suelo y el objeto nunca toca el piso o rebota, simplemente se desvanece antes de caer, esto nunca ha sido comprobado por científicos y puede que los materiales que aparecen sean editados.

Aviones

Otro video muy popular es en donde usuarios han grabado aviones que no avanzan, en este sentido, algunas personas afirman haber visto a estas naves que están en el cielo pero que no siguen su trayecto.

Vecinos que hacen lo mismo diario

Para terminar, existe un video en donde algunas personas han subido material donde capturan a sus vecinos “loopeadas”, esto quiere decir que, los sujetos salen a regar sus plantas a la misma hora, pero lo curioso es que lo hacen con los mismos movimientos mecánicos y sobre todo, hablan diciendo la misma frase diario.

