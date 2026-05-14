¿Qué revelan los archivos OVNI desclasificados por Donald Trump? Esto es lo que muestran

El pasado 8 de mayo fue cuando el Gobierno de Estados Unidos publicó archivos desclasificados sobre los Objetos Voladores No Identificados o Fenómenos Anómalos No Identificados (OVNIS), todo esto luego de que el presidente Donald Trump hiciera una solicitud a inicios del 2026.

En este sentido, el Pentágono pudo dar a conocer videos inéditos, fotografías y documentos que son material el cual durante décadas han alimentado la creencia y especulaciones sobre los debates de que existe la probabilidad de la vida extraterrestre. De hecho, entre mayo de 2023 y junio de 2024 se reveló información gubernamental con más de 750 nuevos informes sobre estos fenómenos.

En las últimas décadas el interés sobre el fenómeno OVNI ha crecido a nivel mundial, y a la fecha ha aumentado debido a la desclasificación de videos militares, declaraciones de exfuncionarios e investigaciones.

¿Qué se puede encontrar en los archivos desclasificados?

De acuerdo con algunos informes, entre los materiales que se han dado a conocer, existe una fotografía que es de la Misión Apolo 17 de 1972, la cual fue tomada por la NASA en donde se pueden apreciar tres puntos en formación triangular; sin embargo, el mismo Pentágono dio a conocer que no hay información concisa que demuestre la naturaleza de esta anomalía, a pesar de que un análisis sugiere que sí podría tratarse de un objeto físico.

Existen también más de 20 videos que fueron captados por sensores militares en regiones como: Norteamérica, en el mar de China Oriental, Japón y Siria. De hecho, uno de los registros mostró un objeto que tenía forma de balón de futbol americano sobre China Oriental en el 2022.

Por otro lado, en otro de los videos que es el más comentado, de igual forma se mostró un objeto que parece una estrella de 8 puntas, esta materialización estuvo zigzagueando en Oriente Medio en el 2013, pero, el exdirector de La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono, Sean Kirkpatrick, confirmó que se había tratado de un efecto visual que se causó por una reacción caliente de un motor.

