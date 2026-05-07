Las dos teorías que explican que la vida llegó a la Tierra desde el espacio

En esta ocasión te diremos cuáles son las 2 teorías que sugieren que, la vida en la Tierra se dio porque vino desde el espacio. Una de las ideas de esto sugiere que esta habría llegado a través de un meteorito o bien, desde Marte, a continuación, te diremos qué dice cada una de estas suposiciones.

¿Cuáles son las 2 teorías de que la vida en la Tierra llegó desde el espacio?

La vida en la Tierra podría haber llegado a través de meteoritos

Una de las teorías de que posiblemente la vida en la Tierra podría venir desde el espacio se basa en la búsqueda del ARN y ADN así como entre otros factores simples como aminoácidos, mismos que vienen en meteoritos que han caído en el planeta. Es un tema de investigación que ha estado en la polémica.

|Foto de Zelch Csaba

De hecho, ya se han hecho análisis de los meteoritos carbonáceos, y en este estudio de los compuestos que fueron identificados junto con sus características, dice que, estos bólidos no transportaban algún organismo cuando impactaron contra la tierra; de hecho, se sugiere que, en estos objetos no se observaba algún indicio de una evolución química antes de la vida.

¿La vida a la Tierra llegó desde el planeta Marte?

Otras de las teorías sugieren que la vida en la Tierra habría llegado desde el espacio, más específicamente desde Marte. Esta teoría se ha dado luego del hallazgo de rocas marcianas en el planeta, lo cual confirmaría un posible puente entre los dos mundos; pero de igual manera, el transporte de estos vínculos sería a través de un meteorito, lo cual habría hecho el posible intercambio biológico en el sistema solar.

En este sentido, la teoría que sugiere esta idea es la Panspermia, la cual es una hipótesis que data desde la antigüedad y que con el paso del tiempo ha cobrado más fuerza. De hecho, este pensamiento lo han tomado varios filósofos como Anaxágoras hasta científicos contemporáneos.

|Foto de Zelch Csaba

El argumento que sustenta la Panspermia es la existencia de microorganismos los cuales son capaces de resistir condiciones extremas, un ejemplo claro es la bacteria Deinococcus radiodurans, la cual es popular por su gran resistencia; entonces, estos microorganismos llegan a tolerar temperaturas extremas, deshidratación, vacío e incluso radiación.

Por otro lado, en algunos experimentos también han demostrado resistir a presiones casi iguales a los que se generan cuando se da un impacto espacial; por lo que, se puede pensar que sí podrían sobrevivir a un proceso de expulsión desde un planeta. Entonces, la resistencia de estos microbios es clave para poder entender la Panspermia.

