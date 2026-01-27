“La Planchada”: la enfermera fantasma que aún recorre los pasillos de los hospitales de la CDMX

Si algo distingue a México son sus leyendas, principalmente aquellas narraciones de terror y una que ha ganado gran popularidad en la Ciudad de México es la de “La Planchada”.

De acuerdo con versiones, en uno de los nosocomios más antiguos y emblemáticos del país, el Hospital Juárez, aparece durante la madrugada el espíritu de “La Planchada”, una supuesta enfermera que se encarga de cuidar de aquellos enfermos que se encuentran delicados.

Según los relatos, “La Planchada” sería el espíritu de una enfermera que trabajó en el nosocomio a mediados del siglo XX. Su apodo se debe a que, según quienes afirman haberla visto, porta un uniforme antiguo impecable, perfectamente planchado y blanco, algo poco común para alguien que tiene largas jornadas laborales del personal de salud. Algunos testimonios aseguran que se presenta como una mujer seria, de rostro pálido, que habla poco y se desplaza con sigilo por las salas.

¿Cuál es la leyenda de "La Planchada" la enfermera que cuida de los enfermos?

La historia cuenta que en el Hospital Juárez, trabajaba una joven enfermera de nombre Eulalia, ella se habría enamorado de un médico. Sin embargo, la relación nunca se concretó y la mujer cayó en una profunda tristeza que afectó su desempeño laboral al grado de cometer una grave negligencia con un paciente.

Por estos hechos Eulalia empezó a enfermar hasta que murió, sin embargo, no pudo descansar en paz y su espíritu habría quedado condenado a vagar por el hospital para redimir sus errores, cuidando a los enfermos o ayuda a aquellas personas a "atravesar el túnel que los llevará a un descanso eterno".

Pacientes y trabajadores han relatado que, durante la noche, una enfermera desconocida les ofrece medicamentos, acomoda las sábanas o revisa suero y signos vitales. El desconcierto llega al amanecer, cuando el personal del turno diurno confirma que nadie con esas características estaba asignado al área. En algunos casos, se afirma que los pacientes mejoraron de forma inesperada tras haber sido atendidos por esta misteriosa figura.

La leyenda de la “La Planchada”, se ha transmitido de generación en generación entre médicos, enfermeras y trabajadores del hospital, pero con el tiempo, el relato ha trascendido el Hospital Juárez y se ha adaptado a otros centros médicos del país, convirtiéndose en una de las historias paranormales más populares.