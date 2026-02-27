“La Cueva del Diablo” en el Cerro de la Estrella: La leyenda de Iztapalapa que advierte que si entras podrías no regresar

Si bien México es reconocido por sus leyendas y paisajes naturales, el relato de "La Cueva del Diablo" fusiona estos dos escenarios los cuales hacen que se coloque como uno de los relatos más populares y escalofriantes que se registran en la Ciudad de México.

Si eres de los que les gusta explorar este mundo sin respuestas debes de saber del relato urbano que ha pasado de generación en generación y que ha generado gran conmoción entre los lugareños del Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

¿De qué trata la leyenda de “La cueva del Diablo” en Iztapalapa?

En el imponente Cerro de la Estrella ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, se ubican cerca de 144 cuevas pero una de ellas destaca por estar rodeada de misterio, desapariciones y su oscura leyenda, la famosa “Cueva del Diablo”.

De acuerdo con los vecinos este lugar es conocido por ser la entrada al infierno, ya que, se escuchan gritos y lamentos desde su interior indicando que todo se trata de las almas que no pudieron salir de ahí debido a su avaricia, ya que aparentemente en la guarida se encuentra oro y riqueza.

Según la leyenda todo surge cuando aparentemente se aparece un viejito pidiéndole ayuda a transeúntes que pasan por el lugar, después los dirige directamente a la cueva y al estar cerca de ahí los deja deslumbrar por ollas repletas de oro y los invita a tomar todo lo que deseen, sin embargo, aquellas personas que le toman la palabra no logran salir de ahí y desaparecen sin dejar pista alguna, mientras que los que declinan la oferta logran retomar su camino y salir con vida.

Hay quienes dicen que en los más de 300 metros de profundidad de la cueva se encuentra un lago con patos de singular belleza y oro.

¿Qué historias de terror existen en La Cueva del Diablo?

Asimismo, este lugar es señalado como un punto de numerosas desapariciones de personas de distintas edades, señalando que todo se trata de la energía prehispánica que se alberga en el lugar, ya que, anteriormente, en este cerro se realizaba el famoso Ritual del Fuego que se hacía cada 52 años.

Otros indican que las desapariciones son principalmente de menores, ya que, en la zona habitan duendes y brujas las cuales se presentan como bolas de fuego, estos dos seres son los responsables de llevarse a los menores a otras dimensiones.

Finalmente, existen otras versiones que indican que esta cueva existen caminos que dirigen hacia el Templo Mayor y Texcoco y durante estos trayectos se practica la magia negra y provoca que esos curiosos desaparezcan.

Actualmente, este lugar se encuentra cerrado y enrejado debido al alto índice de desapariciones, hay quienes indican que el solo hecho de pasar por afuera se puede sentir una energía diferente y ver cráneos en el interior de esta cavidad.