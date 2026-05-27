VIDEO: Piloto de avioneta fue CONTACTADO por extraterrestres en México, y la historia vuelve a ser viral después de más de 50 años

En esta ocasión te traemos una historia que se hizo bastante popular y que es de hace más de 50 años donde un piloto de avioneta fue contactado supuestamente por extraterrestres y ahora su testimonio vuelve a cobrar fuerza. Todo comenzó el 21 de junio de 1976 cuando un joven de aviación llamado Rafael Pacheco Pérez con apenas 20 años y 52 horas de vuelo registrados, contó una anécdota que desconcertó a quien la escuchaba.

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¿Qué fue lo que contó Rafael Pacheco Pérez?

De acuerdo con Rafael Pacheco Pérez quien tenía en 1976 20 años de edad y 52 horas de vuelo registradas, despegó de la Escuela de Aviación de México en Chimalhuacán aproximadamente a las 8:15 horas de la mañana, esto con el objetivo de realizar lo que tenía que ser como un vuelo rutinario.

Pero, la situación se complicaría ya que perdió contacto con los radares, sin embargo, la avioneta habría reaparecido una hora más tarde a más de 270 kilómetros de distancia y sobrevolando la costa del Pacífico en Acapulco. Al parecer, la aeronave estaba normal, pero, lo que llamó la atención es que, para llegar a ese destino, se habría requerido por lo menos unas tres horas en la Cessna 150, la cual cuenta con una velocidad de crucero de 170 kilómetros por hora, pero, el piloto lo terminó en tan sólo 60 minutos, tiempo que no concuerda con las leyes de la física y la lógica.

Una extraña voz se escuchó en la torre de control de Acapulco

Cuando el piloto por fin pudo reestablecer contacto, ocurrió un suceso que dejó a todos muy sorprendidos en la Torre de control de Acapulco; una voz que habló no parecía ser la de Rafael Pacheco Pérez, y de acuerdo con las versiones del controlados de tráfico que en aquel entonces era Carlos de Kretschy, era como si alguien o algo ajeno a este mundo se estuviera comunicado a través de él.

La transmisión fue captada en la frecuencia de 118.5 MHz, aquí se escuchó una voz pausada y envolvente que dijo lo siguiente: “No importamos mucho quiénes somos y de dónde venimos. Basta con saber que somos seres habitantes de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz de ustedes; no están solos en el universo”.

Sin embargo, lo que llamó más la atención es que, la voz respondió de manera muy fluida en inglés y también reaccionó en alemán, aunque con respuestas y frases devueltas en español, a eso se le suma que, todo esto era más inexplicable ya que el piloto Pacheco no hablaba ninguno de estos idiomas. De acuerdo con el mexicano, la conversación duró por lo menos media hora en lo que el personal del aeropuerto intentaba entender lo que estaban escuchando.

Así aterrizó la avioneta

Cuando Pacheco aterrizó se añadieron más sucesos extraños a este caso; y es que según técnicos de Aeroméxico confirmaron algo impensable, el combustible de la aeronave no había sido gastado, algo que lógicamente no tenía que haber pasado para un vuelo a esa distancia. Por su parte, el piloto de 20 años se encontraba en buen estado físico, pero lo que llamó la atención fue que tenía la memoria en blanco, y en entrevistas que dio, no recuerda nada de lo ocurrido, sólo una ligera sensación de somnolencia antes de desaparecer de los radares de la torre de control.