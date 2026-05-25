VIDEO: Captan misterioso “OVNI” en Hermosillo, Sonora, y las imágenes han causado impacto en redes sociales

Recientemente se incendió la conversación digital entre los fanáticos del fenómeno ovni, pues dentro de un corto se puede ver a una parvada comportándose de manera descontrolada y a un objeto volador no identificado que desaparece de manera repentina a gran velocidad. No obstante, algunos internautas señalan que se puede tratar de contenido real, mientras que algunos otros advierten que se puede tratar de contenido generado con IA.

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¿Qué se puede ver dentro del corto video?

Lo que ha llamado la atención dentro del corto video supuestamente grabado en Sonora, México, es el comportamiento extraño de una parvada, que revolotea aparentemente alterada en la copa de un árbol, mientras quienes graban el video hablan sobre un extraño objeto que se esconde de la cámara entre el follaje.

El Ovni de Hemosillo… Verdad o Ficción? pic.twitter.com/kgz9162D8t — El Alienista Doc (@DocAlienista) May 25, 2026

Segundos después, quienes experimentaron el momento señalan la presencia de un objeto parecido a un platillo volador, el cual, a los pocos segundos de aparecer frente a cámara, desaparece de manera repentina en lo que pareciera ser un impulso de supervelocidad.

¿Qué dice la conversación digital al respecto?

Para gran parte de los internautas, el corto video representa sin duda una prueba irrefutable de vida inteligente no terrestre; no obstante, algunos escépticos han señalado que se puede tratar de un contenido generado con inteligencia artificial, con la intención de generar polémica.

No obstante, lo único que se sabe hasta el momento es que <blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">El Ovni de Hemosillo… Verdad o Ficción? <a href="https://t.co/kgz9162D8t">pic.twitter.com/kgz9162D8t</a></p>— El Alienista Doc (@DocAlienista) <a href="https://twitter.com/DocAlienista/status/2058883565207658758?ref_src=twsrc%5Etfw">May 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>lo que solo alimenta la curiosidad de los espectadores, no solo por lo curiosos de las imágenes, sino también por lo nítido que se aprecia el supuesto objeto extraterrestre.