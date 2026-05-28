¿Derribaron OVNIS? El Pentágono desclasifica nuevos archivos con inquietantes sucesos

El tema de los extraterrestres sigue dando mucho de qué hablar luego de que se diera a conocer que, el Pentágono habría desclasificado nuevos archivos de OVNIS, donde al parecer se da a entender que, posiblemente se haya registrado el derribamiento de una nave. La información se dio a conocer en el portal oficial del gobierno de Estados Unidos, y ya ha superado las mil millones de visitas.

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En esta segunda tanda de archivos desclasificados de OVNIS se incluyeron más de 50 videos clasificados, y otros documentos que se relacionan con avistamientos, por lo menos se trata de 22 expedientes en dos partes, con 209 avistamientos que sucedieron entre 1948 y 1950.

¿Derribaron OVNIs?

Uno de los archivos que más llama la atención y más comentados es el supuesto derribo de un objeto no identificado, el cual ocurrió en el Lago Hurón en el año 2003. Este incidente se dio algunas semanas después de que un globo espía chino atravesará el territorio de Estados Unidos.

Algunos reportes sugirieron que el objeto podría haberse tratado de un globo operado por simples aficionados. En un segundo material el cual es del año 2022; se puede ver la ubicación identificada, donde se muestran varios objetos en forma de esfera, los cuales salen del agua muy cerca de un submarino.

|Crédito: Departamento de EE.UU. de Guerra

Aunque en un inicio, esta información resulta sorprendente, la realidad es que, el problema de estos materiales publicados no tiene mucho contexto, ya que hace que estas fotos que al inicio pueden parecer inexplicables, terminen con un veredicto argumentando que sean aves u otro tipo de objetos normales y comunes.

Por otro lado, dentro de la desclasificación de los archivos se puede encontrar el testimonio de un oficial de inteligencia, el cual habría declarado haber visto a dos grandes esferas que se encendieron junto a su helicóptero, de acuerdo con sus palabras, esta nave tenía un centro blanco o amarillo, el cual emitía una luz en todas direcciones.

