Se vuelve viral VIDEO de gritos y apariciones de “fantasmas” en el Puente de la Concordia en la CDMX, donde sucedió la explosión de la pipa de gas

A través de redes sociales se han hecho virales varios videos en donde conductores de motocicletas quienes llevan una cámara integrada a su casco, graban el preciso momento de supuestas apariciones de fantasmas en el Puente de la Concordia, sitio en donde el 10 de septiembre de 2025 una pipa volcó en este punto, tras el accidente este vehículo que transportaba gas LP explotó y dejó decenas de heridos y varios muertos.

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Ahora, en redes sociales se han hecho virales varios videos, en el que te mostraremos se puede ver una figura como de color blanco. Algunos usuarios señalan que, se podría tratar del espíritu de alguna de las 25 personas que perdieron la vida en esta explosión, juzgue usted mismo y haga sus propias conclusiones.

En otro de los materiales se pueden ver un espectro de color negro, pero de igual forma un sonido de lo que parecer ser un grito de dolor; por otro lado, usuarios en internet han puesto el debate sobre la mesa y mientras algunos sí oyen lo que parece ser una voz humana, pero otros más simplemente duda de la veracidad de este video.

¿Qué pasó en el Puente de la Concordia?

El 10 de septiembre de 2025 se dio un terrible y fatal accidente cuando una pipa en Iztapalapa volcó a la altura del Puente de la Concordia, este incidente dejó un saldo rojo de 29 personas fallecidas; este vehículo transportaba gas LP y cuando se volteó provocó un incendio, el cual arrasó con todo lo que estaba en su paso quemando, estructuras, dañando carros y también personas.

Por otro lado, de acuerdo con Carlos Antonio Rius Alonso, profesor de Química de la UNAM y quien dio una entrevista a Fuerza Informativa Azteca, explicó por qué fue tan grave este accidente. De acuerdo con el experto, el vehículo no habría explotado, sino que, al darse la fuga por donde el combustible se fugaba y al entrar en contacto con el medio ambiente se enfrió y este se dispersó, lo cual provocó una gran nube blanca.

El profesor de la UNAM comentó que, bastó tan sólo una chispa para que se diera el flamazo, el cual parecía simular la explosión; este suceso ha sido una de las peores tragedias que ha sacudido a la Ciudad de México, y ahora, de acuerdo con algunos expertos en los fenómenos paranormales, los espíritus de las personas que fallecieron por este accidente podrían estar penando.

