Famoso influencer que subió un video sobre OVNIS teme por su vida, ¿está siendo vigilado por los hombres de negro?

El famoso influencer brasileño Mayk Leao, quien se habría vuelto viral luego de haber revelado un video de OVNIS, ahora ha publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales que, teme por su vida ya que afuera de su vivienda hay carros negros y personas extrañas lo vigilan, hasta el momento, la Fuerza Aérea de Brasil confirmó que, sus radares no detectaron nada, usuarios en redes sociales le dan muestras de apoyo.

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“Desesperado por no poder salir de mi casa, no puedo hacer nada hay mucha gente, parecen zombis personas en coches negros, tengo mucho miedo todo está muy oscuro. Estoy solo gente”, se le escucha decir al creador de contenido.

|IG: mayk.leao

En otra escena, el influencer capta un carro negro afuera de su casa, y les dice: “Quiero mostrarles a las personas de Instagram que estos sujetos están en las afueras de mi domicilio, sin permiso, acaban de salir un montón de gente, queriéndome grabar, si no salen voy a seguir gritando”.

¿Qué fue lo que vio Mayk Leao?

Apenas hace unos días, el creador de contenido Mayk Leao compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde aparecía a lo lejos en los bosques de Brasil un supuesto OVNI el cual tenía la forma de disco; las imágenes fueron compartidas y captadas por este influencer, posteriormente la nave flotó y además emitió unos sonidos desconcertantes.

De acuerdo con lo que relata el propio testigo, los animales que se encontraban cerca de este Objeto no Identificado, comenzaron a agitarse y a actuar de una manera muy extraña e intensa. Las palabras del propio Mayk Leao fueron que, la supuesta nave estaba rodeada de luces y también se apreciaban muchos colores, así como un resplandor rojo en la parte de abajo de la nave.

Ahora, fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el YouTuber ha subido varias historias donde se pueden ver a personas que supuestamente lo están vigilando, así como a carros de color negro y supuestos seres humanos con un aspecto de zombis.