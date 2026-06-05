VIDEO: Captan supuesto OVNI sobrevolando zona de Polanco en la Ciudad de México
En redes sociales se ha vuelto viral un video de una extraña esfera metálica sobrevolando la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y comienzan a preguntarse si se trata de un ovni.
A través de redes sociales se reportó la extraña presencia de un objeto esférico y plateado que estaba volando sobre la zona de Polanco, en la Ciudad de México. El video rápidamente se volvió viral entre la comunidad que sigue noticias sobre los ovni, ahora también llamados UAP (fenómenos anómalos no identificados, por sus siglas en inglés unidentified anomalous phenomena).
En el video se aprecia lo que parece ser una esfera de metal en el nublado cielo de la CDMX, el metraje es de el pasado 04 de junio, y se puede ver perfectamente cómo este objeto se mueve sin aparente esfuerzo a través del cielo hasta que llega un punto en donde, entre las nubes, desaparece.
🚨 ¿Qué es esto que apareció sobre el cielo de Polanco? 🛸— Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) June 4, 2026
Las imágenes fueron captadas hace unos momentos y muestran un objeto que, hasta ahora, no ha podido ser identificado.
¿Qué opinan? 🤔@jaimemaussan1 ¿tienes alguna explicación? @PedroArRA pic.twitter.com/ElFJh7f7Jy
La gente ha comenzado a etiquetar al conocido ufólogo y periodista Jaime Maussan, quien hasta la fecha sigue utilizando sus redes sociales para dar a conocer el fenómeno de las UAPs, pidiendo su opinión y análisis respecto al video, sin embargo hasta la fecha de hoy no hemos obtenido una respuesta por parte de Maussan.
En las últimas semanas se ha visto una creciente en la tendencia de la conversación respecto a la existencia de los extraterrestres, sobre todo después de la desclasificación de material restringido que mantenía en secreto el gobierno de Estados Unidos, en el cual se informa de diferentes hallazgos que podrían estar confirmando que ya hicimos contacto con objetos voladores no identificados.
¿Cuántos fenómenos ovni se han reportado este 2026 en la CDMX?
No existe como tal una cifra oficial con la cual se haya dado el reporte de cuántas veces se ha dicho que se vio un ovni sobre la Ciudad de México, sin embargo se tienen registros de tres avistamientos importantes:
- 16 febrero: Este avistamiento era visible desde la Torre Latinoamericana, y se volvió viral el video en donde se mostraba un objeto oscuro en el cielo, aunque muchos dicen que se trataba de un dron, no se tiene ninguna certeza.
- Primavera de este año: San Juan de Aragón fue el protagonista de este avistamiento, donde igual que el objeto anterior se llevó a redes sociales la conversación sobre cuál era la naturaleza de lo que volaba en el cielo.
- 28 de mayo: Un destello iluminó el cielo nocturno de la ciudad, capturando la atención y sorpresa de los habitantes de la CDMX, sin embargo medios oficiales salieron a aclarar que se trató de un meteoro recorriendo el cielo.