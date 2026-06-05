VIDEO: Captan supuesto OVNI sobrevolando zona de Polanco en la Ciudad de México

A través de redes sociales se reportó la extraña presencia de un objeto esférico y plateado que estaba volando sobre la zona de Polanco, en la Ciudad de México. El video rápidamente se volvió viral entre la comunidad que sigue noticias sobre los ovni, ahora también llamados UAP (fenómenos anómalos no identificados, por sus siglas en inglés unidentified anomalous phenomena).

En el video se aprecia lo que parece ser una esfera de metal en el nublado cielo de la CDMX, el metraje es de el pasado 04 de junio, y se puede ver perfectamente cómo este objeto se mueve sin aparente esfuerzo a través del cielo hasta que llega un punto en donde, entre las nubes, desaparece.

🚨 ¿Qué es esto que apareció sobre el cielo de Polanco? 🛸

Las imágenes fueron captadas hace unos momentos y muestran un objeto que, hasta ahora, no ha podido ser identificado.

¿Qué opinan? 🤔@jaimemaussan1 ¿tienes alguna explicación? @PedroArRA pic.twitter.com/ElFJh7f7Jy — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) June 4, 2026

La gente ha comenzado a etiquetar al conocido ufólogo y periodista Jaime Maussan, quien hasta la fecha sigue utilizando sus redes sociales para dar a conocer el fenómeno de las UAPs, pidiendo su opinión y análisis respecto al video, sin embargo hasta la fecha de hoy no hemos obtenido una respuesta por parte de Maussan.

En las últimas semanas se ha visto una creciente en la tendencia de la conversación respecto a la existencia de los extraterrestres, sobre todo después de la desclasificación de material restringido que mantenía en secreto el gobierno de Estados Unidos, en el cual se informa de diferentes hallazgos que podrían estar confirmando que ya hicimos contacto con objetos voladores no identificados.

¿Cuántos fenómenos ovni se han reportado este 2026 en la CDMX?

No existe como tal una cifra oficial con la cual se haya dado el reporte de cuántas veces se ha dicho que se vio un ovni sobre la Ciudad de México, sin embargo se tienen registros de tres avistamientos importantes:

