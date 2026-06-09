¿OVNI en Tijuana? Extraño objeto triangular inmóvil sorprende a habitantes y causa debate

Un extraño objeto triangular ha comenzado a incendiar las redes sociales tras viralizarse en un corto video en el que se le observa aparentemente suspendido en el cielo recibiendo o generando impactos de luz.

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¿Qué se puede ver dentro del video viral del ovni en Tijuana?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el video ha sido grabado sobre el cielo de Tijuana, México, aunque es importante señalar que hasta el momento se desconoce la ubicación exacta. Dentro del corto video se puede ver a una especie de nave no humana, con forma de triángulo, suspendida en el aire.

Dentro del clip de apenas algunos segundos, se muestra cómo la nave triangula; pareciera generar o recibir destellos de luz, como si se estuviera recargando energía, para poco después desaparecer súbitamente del cuadro de la imagen.

¿Qué opina la coyunda digital sobre el extraño momentos?

Hasta ahora el corto video ha generado todo tipo de reacciones dentro de la comunidad digital, pues para los seguidores del fenómeno OVNI, este video es evidencia de la vida inteligente más allá de la Tierra. No obstante, para los más escépticos, el costo video parecía haber sido creado con inteligencia artificial, debido a la nitidez de las imágenes.

¿El impacto del fenómeno OBNI?

De acuerdo con datos proporcionados por el gobierno de México, dentro del territorio nacional existe una gran cantidad de creyentes de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) o Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI). Pues de acuerdo a las últimas encuestas, entre un 68 % y el 98 % de la población mexicana cree en la existencia de extraterrestres.

Es debido a esta magnitud de creyentes del fenómeno OVNI y a la gran cantidad de avistamientos dentro del territorio nacional que México se ha vuelto un gran punto de interés internacional sobre el fenómeno.