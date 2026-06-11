La aterradora historia REAL que inspiró Disclosure Day, la nueva película de Steven Spielberg sobre los extraterrestres

Entre los cinéfilos, la nueva película de Steven Spielberg es una de las que más ha llamado la atención. Pues no solo al talento del director, sino que la nueva trama busca explorar un posible primer contacto entre la humanidad y alguna inteligencia extraterrestre.

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¿De qué va la nueva película de Steven Spielberg “El Día de la Revelación”?

Hasta el momento se ha revelado que la nueva película de Steven Spielberg explorará lo que podría ocurrir durante el primer contacto oficial entre los humanos y alguna inteligencia artificial. Esta historia toma en cuenta relatos confidenciales, ciencia ficción y eventos registrados que han marcado a diversas culturas, lo que lo convierte en una gran apuesta para los fans del género.

¿Cuál es la verdadera historia en la que se inspira Steven Spielberg?

De acuerdo con lo que se ha señalado, la publicación de una investigación periodística del 2017, en donde se reveló la existencia de un programa secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido como Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP).

Dicho programa tiene como objetivo analizar fenómenos aéreos anómalos difíciles de explicar mediante tecnologías convencionales. Para los seguidores del fenómeno ovni, este departamento sería la confirmación de que existe vida inteligente no terrestre que sobrevuela nuestros cielos.

Para el director, este reportaje fue suficiente para intrigarlo, debido a la gran cantidad de tiempo que las autoridades de dicho país llevaban recopilando información sobre eventos que no tienen explicación oficial.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Steven Spielberg?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, El Día de la Revelación, la nueva película de Steven Spielberg, llegará a los cines nacionales el próximo 11 de junio, mientras que para Estados Unidos y España el estreno será el 12 de junio.