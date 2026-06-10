El fantasma que festejaba los goles con el capitán de la Selección de Colombia cuando jugaba en el Porto

Quién dice que los entes no se presentan en los estadios de futbol, en esta ocasión te contaremos el caso sobre el fantasma que acompañaba al actual capitán de la Selección de Colombia, hablamos de James Rodríguez. Esto sucedió cuando el 10 de Los Cafeteros militaba en el Porto en la Liga Portugal.

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El fantasma que acompañaba a James Rodríguez cuando metía goles en el Porto

James Rodríguez fue fichado por el Porto cuando tenía 21 años de edad, y fue en el partido de la UEFA Champions League del 2012 cuando los Dragones se medían ante el PSG cuando ocurrió este fenómeno paranormal, un supuesto fantasma aparece en las gradas cerca de donde el 10 de Colombia se puso a celebrar con el brasileño Hulk, en este material se alcanza a observar una figura que en un inicio no parecía un humano común y corriente, sino un posible fantasma.

Aunque el video donde se ve este supuesto fantasma se volvió viral, unos días después se reveló que, el fotógrafo Eugenio Queirós de un medio, pudo revelar la verdad, y aclaró que, dicha imagen no era un evento paranormal, ya que en esta fotografía que fue tomada desde otro ángulo sí es una persona de la tercera edad, la cual se encontraba sentada en una silla.

¿Cuándo juega la Selección de Colombia?

La Selección de Colombia se encuentra en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a lado de su similar del Congo Democrático, Uzbekistán y junto con Portugal, nación en donde se encuentra Cristiano Ronaldo.

Recuerda que, Azteca 7 transmitirá 32 juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y dentro de este número está el cotejo que sostendrán los colombianos ante Congo Democrático el martes 23 de junio en punto de las 20:00 horas tiempo del centro del país y también el que tendrán los cafetaleros contra la Selección de Portugal el sábado 27 de junio en punto de las 17:30 horas.

