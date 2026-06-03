¡De terror! Captan el momento en que una carriola de bebé se mueve sola en plena calle

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video en donde un hombre graba el momento exacto en el que una carriola de bebé se mueve por sí sola en las calles de México, hasta el momento no se sabe en qué estado de la República Mexicana sucedió esto, pero se puede ver una gran preocupación en el rostro del sujeto, quien narra y capta estos sucesos paranormales.

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¿Por qué los sucesos paranormales de niños dan más miedo?

Seguramente has escuchado las leyendas de todo tipo desde que eras muy chico, y una de las más sonadas por lo menos en las escuelas primaria y secundaria en México, es la del Payaso en el baño de los hombres y la de la Bailarina en el sanitario de las mujeres; de igual manera la de La Llorona, entre otras tantas más, pero, las que más miedo dan es cuando se tratan de historias de terror que tengan que ver directamente con niños.

Los fantasmas de los niños generan mucho miedo para los adultos y es que, de acuerdo con algunas declaraciones de las personas especialistas en estos temas, ver el espíritu de un infante no tiene nada de bueno, y de acuerdo con lo que dice la religión católica, cuando un menor de edad fallece, este se va al cielo directamente, no tiene por qué estar pecando en este mundo terrenal.

Entonces, siguiendo estas mismas reglas, expertos en el tema como Antonio Zamudio y compañeros, aseguran que, si ves el fantasma de un niño es todo menos ese infante; algunos hablan de posibles entidades que optan por tener esta apariencia para poder engañar precisamente a las personas que los ven, esto con el fin de ganarse su confianza y así hacer su cometido.

En este sentido, pasamos a un caso que también ha cobrado gran relevancia y se ha hecho popular, de igual forma, trabajadores de una Plaza Comercial en Torreón, Coahuila, donde en un video se ve a una niña corriendo mientras estos hombres graban dicho momento, lo curioso es que, los sujetos están laborando en altas horas de la madrugada y se escucha su miedo y a un ente corriendo hacia ellos.

