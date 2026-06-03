¿Niña fantasma en centro comercial? El inquietante VIDEO que paralizó a más de uno y dividió opiniones en redes sociales

Recientemente, un video grabado presumiblemente por trabajadores dentro de una plaza comercial en Torreón ha comenzado a generar todo tipo de reacciones, pues dentro del corto video se puede observar a una pequeña niña que corre hacia el grupo de trabajadores en mitad de la noche.

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¿Qué se puede ver dentro del corto video compartido en redes sociales?

Dentro del corto video que se ha vuelto, viral en redes sociales, se puede observar a un grupo de trabajadores que se encontraban llevando a cabo actividades de mantenimiento dentro de los pasillos de Galerías Torreón en plena noche. No obstante, lo que ha causado pánico dentro de la conversación digital es la aparición de una pequeña niña que corre por los pasillos.

Lo sorprendente del video es que se puede ver a un grupo de trabajadores con herramientas en mano, detener su labor de pronto, tras percatarse de la presencia de una niña pequeña que corre y juega a la distancia sobre uno de los pasillos. Lo inesperado del caso es que, mientras los trabajadores comienzan a grabar, la pequeña niña corre hacia ellos provocando pánico.

¿Qué dice la conversación digital sobre lo ocurrido?

A pesar de lo impactante de las imágenes, la conversación en digital se ha dividido, pues mientras algunos especulan que solo se trata de un contenido realizado con inteligencia artificial, para los menos despectivos, es sin duda material de investigación sobre un fenómeno paranormal.

¿Por qué los demonios se transforman en niños?

De acuerdo con la demonología, los demonios suelen adoptar la forma de niños principalmente por estrategia psicológica, pues al tomar una apariencia inocente y vulnerable, logran anular la desconfianza y provocan compasión, lo que invita a las personas a acercarse sin mantener la guardia arriba.