La película prohibida de Silvia Pinal que escapó de la censura franquista en España y la Iglesia

Silvia Pinal es sin duda una de las divas del Cine de Oro y en general de la cinematografía nacional, su extensa y reconocida carrera ha logrado que su nombre trascienda generaciones que aunque muchos no disfrutaron de verla en pantalla, por lo menos saben quién es en el mundo del espectáculo.

Pinal ha formado parte de muchísimas películas e incluso telenovelas, donde su talento y pasión por presentarse en la pantalla han hecho que se distinga su participación en cada una de ellas. Pero hay una es especial que llama la atención, pues logró escapar de la dictadura española durante el franquismo y de la censura en el Vaticano.

La película prohibida de Silvia Pinal

En 1961, Silvia Pinal protagonizó la película ‘Viridiana’, dirigida por el mítico cineasta español Luis Buñuel y nunca imaginó el revuelo que causaría y la crítica inmensa por parte de la iglesia católica y la religión en general. Debemos recordar que para esos años existían muchas cosas que aunque en la actualidad pueden pasar por desapercibidas, en ese momento eran para pegar un grito en el cielo.

La cinta mencionada está basada en la novela Halma de Benito Pérez Galdós, y se realizó como continuación Nazarín; un filme dirigido por Luis Buñuel, el mismo que dirigió la controversial película protagonizada por Silvia.

‘Viridiana’ recibió el máximo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro; de inmediato el periódico Vaticano L’Osservatore Romano se encargó de criticar con dureza la obra. Luis Buñuel, quien había recogido el galardón, fue destituido y la cinta se prohibió en España e Italia.

Buñuel saldría al poco tiempo a comentar acerca de esta decisión:

Las imágenes se encadenaron en mi cabeza, unas tras otras, formando una historia. Pero nunca tuve la intención de escribir un argumento de tesis que demostrara, por ejemplo, que la caridad cristiana es inútil e ineficaz. Solo los imbéciles tienen esas pretensiones.

Se dice que las copias fueron recogidas y se ordenó su destrucción, incluso se rumora que muchas fueron enterradas en el patio de la casa de Luis y otras guardadas por sus amigos.

Silvia Pinal no quería que su trabajo fuera perdido y se sabe con certeza que escondió una copia en uno de sus abrigos, se encargó de guardarla muy bien en su equipaje y viajar a México para que la película no se perdiera. Sin eso, no podríamos haber disfrutado de una de las obras del cine más importantes en la historia.

