Nuevo BYD KING: diseño renovado y autonomía para llegar más lejos

El nuevo BYD KING llega con una evolución integral que combina una imagen más deportiva, tecnología híbrida enchufable de última generación y mayor eficiencia para los trayectos cotidianos y viajes de larga distancia. Entre sus principales novedades destacan el sistema DM-i de quinta generación, una autonomía combinada de hasta 1,680 kilómetros y una cabina completamente renovada.

Una imagen más dinámica y deportiva

En el exterior, el BYD KING adopta un lenguaje de diseño más moderno, encabezado por una nueva fascia frontal de apariencia dinámica y deportiva. Los faros Dual L Signature LED fortalecen su identidad visual, mientras que las calaveras unificadas con diseño Water Drop crean una firma luminosa distintiva en la parte posterior.

Su silueta alcanza un coeficiente aerodinámico que contribuye a reducir la resistencia al viento y mejorar la eficiencia durante la conducción. La actualización se complementa con rines de 17 pulgadas de nuevo diseño.

Tecnología DM-i de quinta generación

El nuevo BYD KING incorpora el sistema DM-i de quinta generación, respaldado por 18 años de desarrollo de BYD en tecnologías de movilidad híbrida.

Su funcionamiento prioriza el uso del motor eléctrico, mientras que el motor de combustión actúa como respaldo para generar energía, extender la autonomía y mantener un consumo eficiente. Esta configuración ofrece una conducción suave, silenciosa y cercana a la experiencia de un vehículo completamente eléctrico.

Más kilómetros de autonomía

Uno de sus principales atributos es una autonomía combinada de hasta 1,680 kilómetros, además de la posibilidad de recorrer hasta 170 kilómetros en modo completamente eléctrico.

Su eficiencia se refleja en un consumo de hasta 27.3 km/l, permitiendo realizar gran parte de los recorridos diarios con energía eléctrica sin perder la flexibilidad necesaria para viajar largas distancias. También admite carga rápida de corriente

directa con una potencia de hasta 48 kW, permitiendo cargarse hasta un 70% en tan solo 5 minutos.

Un interior más funcional

La cabina adopta el concepto Functional Minimalism, con una distribución limpia y práctica. Incluye pantalla central flotante, cargador inalámbrico de 15 W y palanca de cambios en la columna de dirección, solución que libera espacio en la consola central.

El piso trasero prácticamente plano mejora la comodidad de los pasajeros, mientras que la cajuela ofrece 522 litros de capacidad y hasta 1,295 litros con los asientos abatidos.

Seguridad y eficiencia para el uso diario

El modelo integra la Blade Battery de tecnología LFP, reconocida por su seguridad térmica y estabilidad. Además, presenta una mejora de 61% en la rigidez estructural, seis bolsas de aire y asistencias avanzadas a la conducción ADAS.

Con esta renovación, el BYD KING fortalece su propuesta mediante un diseño más atractivo, mayor autonomía, tecnología eléctrica y una experiencia de conducción eficiente, funcional y segura.