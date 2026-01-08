¿Adiós a la música de Café Tacvba en Spotify? EXIGEN BAJAR su contenido por esta razón

La música de Café Tacvba estaría a punto de desaparecer del catálogo de Spotify. Así lo ha informado Rubén Albarrán, líder de la agrupación mexicana, quien recientemente envió un par de cartas a Universal Music México y Warner Music México en las que exige bajar su contenido de la plataforma lo antes posible. Además, invita al resto de la comunidad artística a hacer lo mismo, pero ¿a qué se debe tan abrupta decisión? Te explicamos.

¿Por qué EXIGEN bajar la música de Café Tacvba de Spotify?

Albarrán dio a conocer su decisión a través de un video difundido en redes sociales, en el que muestra la carta enviada a los sellos discográficos para exigir el retiro de todo el catálogo musical de Café Tacvba de Spotify. En esta, el aclamado músico cita dos principales razones: la presunta financiación de la compañía a la industria militar y el bajo nivel de regalías que la plataforma otorga a sus artistas.

“[Pedimos bajar nuestra música de Spotify] por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética, tanto personal, como de la banda”, se lee en la descripción del video. “Personalmente, invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas”, agrega el cantautor, haciendo énfasis en que lo más importante de la música es que tenga un valor y un significado.

La publicación de Rubén Albarrán llega meses después de que Los Angeles Times hiciera pública una presunta inversión de Daniel Ek, cofundador y CEO de Spotify, a la industria de la tecnología militar y la inteligencia artificial, específicamente a la empresa alemana Helsing, que se dedica a la creación de software militar basado en la IA. La financiación se realizó en 2025 y fue de 700 millones de dólares, según reporta el citado medio estadounidense.

Desde entonces, diversos artistas han hecho un llamado a sus colegas para retirar su catálogo de la plataforma. Entre los casos más sonados se encuentra el de la banda de rock australiana, King Gizzard and The Lizard Wizard.

¿Cuántos oyentes mensuales tiene Café Tacvba en Spotify?

Actualmente, Café Tacvba cuenta con casi cuatro millones de seguidores en Spotify y un promedio de siete millones de oyentes mensuales. Su principal público está en la Ciudad de México, con más de un millón de escuchas al mes, en promedio, seguido por Puebla y Guadalajara. El cuarto y quinto lugar le pertenecen a Santiago de Chile y Bogotá, Colombia, respectivamente.