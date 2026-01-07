La música está de luto: Banda MS sufre la muerte de un entrañable integrante

La música está de luto debido a que, la Banda MS sufre la muerte de un entrañable integrante. El 2026 inició bastante fuerte para algunos, y el ámbito musical no se quedó atrás. Fue el mismo grupo quien lanzó un comunicado para pronunciarse sobre este repentino fallecimiento de su compañero y amigo.

¿Quién es el integrante de la Banda MS que murió?

El integrante de la Banda MS que falleció a pocos días de haber iniciado el 2026 es Gerson Leos, quien se desempeñaba como tecladista de este grupo musical. De acuerdo con los primeros informes y con el comunicado que lanzó este conjunto, la causa del fallecimiento de uno de sus integrantes se dio debido a un infarto fulminante, el cual le dio cuando se encontraba en un campo de béisbol del ejido El Venadillo.

¿Cómo murió Geron Leos?

Por otra parte, se desconoce si este Gerson Leos debido a la actividad física, o si su fallecimiento se dio cuando se encontraba como espectador de algún partido o práctica. Como la noticia se viralizó en redes sociales, la Banda MS decidió sacar un comunicado que decía lo siguiente:

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”.

¿Quiénes son los integrantes de la Banda MS?

Alan Manuel Ramírez Salcido

Oswaldo Silvas

David Castro Lejarza

Jairo Ernesto Osuna Tirado

Pavel Josué Ocampo Quintero

Alberto Lizárraga Lizárraga

Elías Nordahl Piña

Ricardo Nordahl Pila

Nicolás Tiznado Viera

José Javier Osuna Samano

José Ángel Rojas Moreno

Francisco Javier Hernández Jiménez

Roberto Fausto Sánchez Aguirre

Luis Fernando Osuna Torres

Christian Yahir Osuna Arechiga

stos son los conciertos de la Banda MS para el 2026

La Banda MS reveló que uno de sus conciertos para el 2026 se dará en la Monumental Plaza de Toros México, y la fecha para este evento será el siguiente 23 de mayo. Esta gira llevará como nombre “Somos MS Tour 2026”, y con esto, el grupo quiere reafirmar su estatus como uno de los referentes de la música regional mexicana más importantes del país.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de la Banda MS en la Plaza de Toros México?

La venta de boletos se dará el siguiente 15 de enero de 2026 por medio del sistema de Superboletos.com . La gira oficial comenzará el 31 de enero en el Domo Care de Monterrey, en Nuevo León.

