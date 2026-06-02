Berrendo: 3 curiosidades impactantes de un animal que parece de otro mundo

México es uno de los países de mayor riqueza natural. Posee cuantiosas especies vegetales y animales que constituyen un reservorio biológico de enorme importancia tanto para el país como para el planeta, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Desde el Gobierno de México afirman que sería muy extensa la lista de nuestras especies y largo describir sus características, formas, colores, hábitos, entorno y demás, pero existen algunas que merecen su párrafo aparte. En esta oportunidad, el Berrendo se convierte en protagonista, sobre todo sobre algunas curiosidades impactantes.

¿Qué es el Berrendo?

El berrendo es un mamífero de pezuña hendida, rumiante y perteneciente a la familia Antilocapridae, la cual se originó y se desarrolló en Norteamérica desde hace más de 19 millones de años, precisa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Históricamente, esta especie habitaba los pastizales y planicies arbustivas de Norteamérica, desde el sur de Canadá, el Oeste de Estados Unidos hasta el altiplano central de México. Su nombre significa animal de dos colores, ya que en él se destacan el café en su lomo y el blanco en la grupa y el abdomen.

Curiosidades impactantes del Berrendo

Diferentes fuentes bibliográficas destacan que, aunque a simple vista pueda recordar a un antílope africano, el Berrendo es una auténtica joya de la evolución que puede apreciarse en las llanuras de Norteamérica. Además, de este animal se destacan las siguientes 3 curiosidades impactantes que demuestran por qué parece llegado de otro planeta:

El segundo animal más rápido del planeta: Todo el mundo sabe que el guepardo es el rey de la velocidad en carrera corta, pero el berrendo es el verdadero rey de la larga distancia.



Velocidad punta: Puede alcanzar los 88 km/h en sprints.

Resistencia extraterrestre: Lo impresionante es que puede mantener una velocidad de carrera constante de 50 a 60 km/h durante kilómetros sin agotarse.

El "truco": Para lograr esta hazaña, su evolución es una locura de la ingeniería biológica. Tienen una tráquea, unos pulmones y un corazón gigantescos en comparación con su tamaño corporal, lo que les permite absorber y procesar cantidades masivas de oxígeno a una velocidad que ningún otro mamífero terrestre puede igualar.

Una súper vista digna de un telescopio: Si intentas acercarte a un berrendo en la naturaleza, probablemente te detectará mucho antes de que tú lo veas a él.



Sus ojos son increíblemente grandes (tienen casi el mismo tamaño que los de un caballo) y están situados a los lados y muy arriba en el cráneo.

Esto les otorga un campo de visión periférica de 320 grados, por lo que prácticamente ven lo que pasa a su espalda sin girar la cabeza.

Lo más impactante es la nitidez: los científicos estiman que su visión equivale a tener integrados unos binoculares de 8 aumentos ($8\times$). Pueden detectar cualquier movimiento sutil a una distancia de hasta 6 kilómetros.

Diseñados para huir de "fantasmas" del pasado: Cuando observas al berrendo correr a esa velocidad absurda en las llanuras actuales, surge una pregunta lógica: ¿De quién huye si ningún depredador actual en Norteamérica (ni el lobo, ni el puma, ni el coyote) es capaz de seguirle el ritmo?

