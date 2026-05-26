Qué son los chapulines y por qué son el alimento del futuro

México tiene un territorio geográfico muy extenso y variado en cuento a flora y fauna. Este rincón del continente americano es considerado uno de los países más ricos en cuanto a naturaleza y, por ende, a beneficios para la salud gracias a la madre Tierra.

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Entre las especies que más se reconocen internacionalmente de México se encuentran los chapulines, considerados como una plaga de amplia distribución. Estos insectos son ampliamente producidos y aprovechados como alimento y, según diferentes estudios, se los ve con buenos ojos de cara al futuro.

¿Chapulines como alimento?

Diversas fuentes de información analizadas por la Inteligencia Artificial (Gemini) advierten que los chapulines se perfilan como el alimento del futuro debido a su extraordinario perfil nutricional y su bajísimo impacto ambiental en comparación con la ganadería tradicional.

@victorfratto 🦗 Comer chapulines es una tradición cultural que se remonta a la época prehispánica, sino también una opción nutritiva y sustentable. 🇲🇽 Civilizaciones como los mexicas y mayas recolectaban y consumían chapulines como parte de su dieta diaria, valorándolos por su alto contenido proteico y sabor característico. 🌮 Los chapulines son una fuente excepcional de proteínas, fibra, aminoácidos, antioxidantes y minerales como zinc, magnesio y calcio. ♬ sonido original - 🌿 Lic. Victor Fratto

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, la producción de chapulines es un modelo de eficiencia ecológica porque requieren una cantidad drásticamente menor de recursos. En este marco, las nuevas tecnologías concluyen que, en un planeta con recursos limitados y una población en constante crecimiento, estos insectos ofrecen una alternativa viable, económica y ecológica para asegurar la soberanía alimentaria global.

¿Qué aportan los chapulines?

En este marco, un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México precisa que desde hace tiempo se estudia e imparten los conocimientos en torno a las características morfológicas del chapulín, sus grandes propiedades nutricionales, la amplia variedad de platillos que pueden prepararse con este insecto y la construcción de una red de captura.

Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló por qué los chapulines son tan nutritivos y lo hizo con los siguientes datos:

