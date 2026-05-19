Viuda Negra en primavera: 3 razones por las que es peligrosa y cómo mantenerla lejos

La primavera es una de las temporadas más esperadas de cada año. El sol, las temperaturas agradables y las coloridas flores conforman un combo ampliamente admirado por quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Noticias Veracruz del 18 de mayo 2026

Sin embargo, se trata de una época en donde debemos extremar ciertos cuidados ya que algunos insectos como los mosquitos y las arañas suelen aumentar su presencia y poner en riesgo nuestra salud.

¿Viuda Negra en primavera?

En México, uno de los insectos que se encuentra activo en primavera es la Viuda Negra (Latrodectus mactans), conocida popularmente como araña capulina. Este animal de sangre fría posee un metabolismo y una actividad biológica que dependen directamente de la temperatura ambiental.

Es por eso que, con el aumento de las temperaturas y la llegada del calor primaveral, estas arañas salen de su período de letargo invernal para comenzar su ciclo de reproducción. Esto incrementa notablemente sus desplazamientos y, por ende, los avistamientos en los hogares.

Los peligros de la Viuda Negra

La Viuda Negra suele buscar refugios oscuros, secos y protegidos, como pilas de leña, escombros, grietas en las paredes, registros de agua y esquinas de patios o jardines. Es en torno a estos lugares de desplazamiento que debemos estar alertas ya que esta araña es muy peligrosa.

Razones por las que es peligrosa

Despertar del letargo y aumento de actividad: Durante el invierno, las viudas negras entran en un estado de baja actividad (similar a la hibernación) para refugiarse del frío. Con el aumento de las temperaturas en primavera, despiertan hambrientas y activas. Comienzan a moverse para cazar insectos, lo que incrementa drásticamente las posibilidades de un encuentro accidental con humanos. Temporada de reproducción y agresividad: La primavera es la época del año en la que los machos buscan a las hembras para aparearse. Las hembras fecundadas comenzarán a armar sus ootecas (sacos de huevos). Durante este período de reproducción y cuidado de sus nidos, las hembras se vuelven mucho más territoriales y agresivas. Si te acercás accidentalmente a su tela, la probabilidad de una picadura defensiva es mucho mayor. Mayor permanencia de las personas al aire libre: El peligro es de doble vía: mientras la araña se mueve más, nosotros también. En primavera aprovechamos para limpiar el jardín, ordenar el galpón, mover leña acumulada o pasar más tiempo en el patio. Como a la viuda negra le encantan los lugares oscuros, secos y a nivel del suelo, remover estos espacios sin protección es el escenario típico de los accidentes.

Cómo mantenerla lejos de casa

Barreras físicas y ordenamiento



Limpieza de patios y jardines: Eliminá cúmulos de escombros, maderas, ladrillos o chatarra. Si tenés leña acumulada del invierno, movela usando guantes gruesos de cuero o de trabajo.

Corte de césped: Mantené el pasto corto y las plantas de los perímetros podadas, evitando que toquen las paredes de la casa.

Sellado de grietas: Revisá y tapá grietas en paredes externas, zócalos y marcos de puertas o ventanas por donde puedan ingresar.

Control de calzado y ropa: No dejes zapatos o ropa de trabajo a la intemperie. Si quedan en el patio o el garaje, sacudilos enérgicamente al revés antes de ponértelos.

Limpieza interior y control de presas

