Así es la difícil vida de un médico como el Dr. Neal de Código Negro.

Tú los verás muy sonrientes, apasionados en su trabajo y a veces hasta llenos de energía, sí, así son los doctores, residentes, enfermeros y todo el demás personal médico que trabaja en el Hospital Ángeles Memorial, lugar donde se desarrolla la serie Código Negro; sin embargo, muy pocos se interesan en lo que ocurre con las vidas privadas de cada uno de estos héroes.

Y es que si bien se dedican a salvar vidas a diario, pues hemos visto en cada capítulo el nivel de emergencias que atienden, ¿qué pasa cuando salen del hospital y llegan a casa? Ser doctores, pero… ¿a qué costo?

Es por eso que aquí te contaremos la difícil vida de doctores como el mismísimo Neal Hudson, interpretado por el actor Razza Jaffrey; incluso como la de la Dra. Leanne Rorish (Marcia Gay Harden), también conocida como "papá", o la de Jesse Sallander (Luis Guzmán), a quienes muchos ubican por su apodo de "mamá".

Resulta que muchos profesionales de la salud entregan su vida entera desde su etapa de formación en este ámbito, pues el simple hecho de estudiar esta carrera les exige mucha dedicación, concentración, así como años de preparación (que varía en algunas universidades entre 6 a 7 años).

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Todo ese tiempo que pasan en las aulas aprenden lo suficiente para convertirse en héroes que pocas veces son reconocidos. Y si bien con el paso del tiempo hay una recompensa económica, no todo es como lo imaginaban, ya que hay otros sacrificios que hacen y que puedes ver en cada capítulo de Código Negro (Code Black).

Tan solo con el hecho que están al pendiente de la salud de cada uno de sus pacientes o estar disponibles fuera de su horario de trabajo, ¿acaso hablamos de una hora de entrada o una hora de salida del hospital donde laboran?

La mayoría de los médicos y el personal que asiste a los hospitales tienen vidas muy complicadas, pues si creíste que tu jornada laboral de 8 o 12 horas es muy cansada, hay ocasiones en las que ellos están 24 horas sin parar, entre consultas, cirugías, estudios de laboratorio y más.

A lo anterior súmale que hay veces en las que no queda en sus manos y junto a los pacientes enfrentan los peligros del quirófano o que algo salga mal y termine en tragedia.

Sí, como podrás darte cuenta, el día a día de los doctores de Código Negro, así como el de muchos fuera de la ficción, es todo un reto.

Y es que ellos también se cansan, se pelean, sufren, truenen con sus parejas, se enferman, deben aprender a llevar una vida como la de cualquier persona, aunque en los momentos más personales muchas ocasiones son interrumpidos.

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Algunos han tenido que alejarse de eventos familiares y todo por atender pacientes o alguna emergencia (que estas surgen en cualquier momento); reciben llamadas a cualquier hora, por lo que es imposible que en algún momento puedan apagar su teléfono celular -y tú quejándote cuando se te va la señal durante unos cuantos minutos-.

Ya ni hablamos de su vida sentimental por obvias razones. Bueno, algunos corren con suerte y encuentran personas que entienden su profesión y lo demandante que es, pero hay quienes han tenido que poner una pausa al amor. (¡Qué difícil!)

Esta es tan sólo una parte de la complicada vida de los doctores que ves en Code Black, que saben cómo empezará su día, pero no cómo va a terminar.

En cuanto al respetable Neal Hudson, su trabajo es destacable, prácticamente un modelo a seguir, aunque no siempre suele estar de acuerdo con Leanne -y ustedes bien lo saben-.



Así que si quieres ver más de los casos con los que lidian a diario, te invitamos a ver Código Negro, de lunes a jueves por Azteca 7.