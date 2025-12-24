A qué hora es el estreno de ‘Stranger Things 5' Parte 2 en Navidad, para que estés listo

Luego de los emocionantes cuatro episodios que ya salieron de "Stranger Things 5", está por revelarse la segunda parte. Con este nuevo segmento se acerca cada vez más el final definitivo de la serie protagonizada por jóvenes actores como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Sadie Sink .

El estreno está previsto para el jueves 25 de diciembre de 2025 y en México estarán disponibles a partir de las 07:00 p.m. Esto ya que el lanzamiento global es a las 17:00 h PST, que se refiere a la hora estándar del Pacífico, por lo que cambia dependiendo de la región.

La última temporada de “Stranger Things” está a punto de estrenarse|Instagram. @strangerthingstv

¿Cuántos capítulos tiene la última temporada de "Stranger Things 5"?

Desde hace un par de meses se anunció que el fin de "Stranger Things" estaría dividido en tres partes, con las que se desarrollarían diversos tópicos de la trama y aumentaría la emoción por conocer el destino de todos los personajes. En total, serán ocho episodios y para Navidad se estrenarán los capítulos 5, 6 y 7; mientras que el final será el 1ero de enero de 2026 .

Y por si quieres planear minuciosamente tu maratón frente a la pantalla, ya se sabe incluso la duración que tiene cada uno. Esta información fue confirmada directamente desde el Instagram de Ross Duffer, una de las "mentes maestras" detrás de la producción.



Capítulo 5: "Shock Jock" - 1 hora con 8 minutos.

Capítulo 6: "Escape from Camazotz" - 1 hora con 15 minutos.

Capítulo 7: "The Bridge" - 1 hora con 6 minutos.

¡Confirmado! El final de "Stranger Things 5" tendrá un capítulo extendido

Otra sorpresa sobre la última temporada de "Stranger Things" que hizo alucinar a todos, fue que el capítulo 8 llevará por nombre "Chapter Eight: The Rightside Up" durará 2 horas con 8 minutos. Así que como era de esperarse, ya hay numerosas teorías sobre lo que pasará y hay quienes apuestan a que le darán cierre a todos los misterios que fueron develándose a lo largo de toda la trama y por eso la duración se extendió.