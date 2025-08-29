Anne Hathaway sufre terrible caída en la filmación de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′

Recientemente, Anne Hathaway se volvió tendencia en las redes sociales, pues desde hace varias semanas la actriz se encuentra en las grabaciones de la segunda parte de ‘El Diablo Viste a la Moda’, cinta que ha sido muy esperada por los fans.

Recordemos que, la primera entrega de esta cinta fue muy aclamada por el público, por lo que desde que salió hace un par de años, muchos pidieron el regreso de ‘Miranda’ y de ‘Andy’. Ahora, se sabe que se encuentran en pleno rodaje.

Sin embargo, la actriz sufrió una aparatosa caída mientras se encontraba filmando en las calles de Nueva York. De acuerdo al video que se está difundiendo en redes sociales, la famosa se encontraba bajando las escaleras en una de las escenas de la película, cuando de pronto se resbaló, aunque siempre mantuvo ese estilo que la ha hecho famosa.

¿Cómo fue el complicado momento de Anne Hathaway?

Al momento de la caída, Anne Hathaway estaba vestida con una falda negra, una blusa transparente de cuadros y tacones altos, pero resbaló y perdió el equilibrio. Sin embargo, en lugar de hacer un drama, rápidamente se puso de pie y le comentó con una sonrisa a todo el equipo “Estoy bien”.

¿Cuándo se va a estrenar ‘El Diablo Viste a la Moda 2’?

Hasta el momento, no se tiene confirmado cuándo podría estrenarse esta segunda entrega, aunque se ha mencionado que se tiene previsto llegar a las salas de cine el 1 de mayo de 2026. Mucho se ha comentado que esto podría tratarse de una estrategia, ya que sería el inicio de la temporada de verano y en cercanía con la Met Gala de 2026, donde Anne Hathaway ha dejado huella con su estilo.

