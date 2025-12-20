AJ Michalka y Alexander Ludwig protagonizarán la cuarta temporada de White Lotus

La cuarta temporada de The White Lotus ya es una realidad, pues si bien se sabe que estará ambientada en Francia; no obstante se conocen pocos detalles respecto a la trama.

Recordemos que esta producción habla acerca de un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana.

¿Qué se sabe sobre la cuarta temporada de The White Lotus?

El creador de la serie, Mike White, también ha adelantado un escenario más urbano: "Quiero alejarme un poco de la típica frase de 'olas rompiendo contra las rocas'", declaró HBO en un video publicado.

La mejor noticia de todas es que Alexander Ludwig y AJ Michalka han sido elegidos para la historia, pero hasta el momento no hay mayor información de papeles y roles.