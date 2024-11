Colin Farrell será El Pingüino en The Batman 2: ¡confirmado!

Colin Farrell demostró el increíble talento que posee como actor al darle vida a uno de los más populares villanos de Batman, El Pingüino. Lo ha hecho tan bien que ha logrado acumular una enorme cantidad de fans y no fans de DC gracias a este papel. Como era de esperarse, los fans ya querían saber si habría una segunda temporada de su serie, así como si saber si formará parte de las películas del superhéroe.

Colin Farrell confirma que estará en The Batman 2 como el Pingüino

Durante una entrevista a The Hollywood Reporter, el actor confirmó que ya firmó un contrato para estar en tres películas de The Batman. El actor contó que desconoce si estará en la segunda película del superhéroe, pero sabe que tendrá cinco o seis escenas dando vida a Oz Cobb, El Pingüino.

“Firmé contrato para tres películas de Batman, pero no sabía si estaría en la segunda. Oz se fue formando y cambiando en la miniserie y, al final de los ocho episodios, se ha concretado en otra cosa. Hay un grado de psicopatía casi delirante presente en la última escena. ¿Y cómo se aborda eso en la segunda película? Me dijeron que tengo cinco o seis escenas, no tengo ninguna esperanza ni expectativa”, dijo Colin Farrell en dicha entrevista.

Recordemos que Colin Farrell ya había aparecido interpretando a este personaje en la primera película de Batman. De ahí saltó a la televisión con una serie, donde El Pingüino tiene una compleja evolución a lo largo de cada capítulo.

El actor también confirmó que la segunda temporada de su serie es posible, aunque a él no le emociona mucho la idea, ya que debemos recordar que él alguna vez mencionó que no quería volver a interpretarlo porque la caracterización era un proceso muy largo y tedioso.

También te puede interesar: ¡Prepara tu aguinaldo! Linkin Park comienza su gira mundial en México