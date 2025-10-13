Así luciría Milk de Dragon Ball si fuera una persona real, según la inteligencia artificial

Dragon Ball se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

En su afán por resolver pedidos y órdenes de los fans de Dragon Ball, la inteligencia artificial (IA) ha arrojado una imagen realista de Milk (Chi-Chi): la princesa que se convirtió en esposa de Goku. Así luciría el personaje si fuera una mujer de carne y hueso.

¿Cómo luciría Milk de Dragon Ball si fuera una persona real?

El personaje de Dragon Ball ha sido recreado por la IA (ChatGPT) en una representación hiperrealista. Así es como Milk luce como una mujer cuya piel es de porcelana y sus ojos son poderosamente expresivos como los del anime.

El atuendo de Chi-Chi es similar al de su versión animada, ya que mantiene su vestimenta azul y rosa oscuro. Además, su color de cabello castaño oscuro (casi negro) está intacto y su melena presenta el mismo fleco dividido en mechones pequeños.

¿Cuándo se creó el anime Dragon Ball?

Dragon Ball es el manga creado por Akira Toriyama y lanzado en la revista Shōnen Jump, de la editorial japonesa Shūeisha, en el año 1984. Esta obra artística fue llevada al anime en 1989 y desde entonces se convirtió en uno de los dibujos animados favoritos de muchas personas en todo el mundo.

La serie relata las aventuras de Goku y sus amigos. Ellos deben defender la Tierra de poderosos enemigos a través de las artes marciales, transformaciones o evoluciones y batallas épicas. La franquicia ha sido tan exitosa que se extendió a productos audiovisuales como películas y videojuegos.

En este universo de personajes de Dragon Ball, existen personajes que conquistaron el corazón de los fans. Uno de ellos es Milk, la bella princesa que se convirtió en la esposa de Goku.