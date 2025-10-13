Jeans regresa con nuevas integrantes y con Paty Sirvent a la cabeza, pero no como cantante

Jeans está de regreso, pero todo apunta a que Paty Srivent no estará detrás de los micrófonos, pues, en una publicación en rede sociales, dio nuevos detalles del rumbo que tendrá el proyecto musical que, al parecer, su padre Alejandro Sirvent sigue liderando, como en el ascenso y desintegración de la agrupación.

El pasado 9 de octubre, Patylú daba a conocer el regreso del grupo que la llevó al estrellato, sin embargo, en aquel entonces no precisó de qué se trataría. Horas después, Bobo Producciones, la empresa que armó a JNS, la agrupación con la alineación de Jeans, pero sin Sirvent; afirmó no tiene relación con el proyecto anunciado por la antes mencionada y advirtió que cualquier uso no autorizado de la marca podría derivar en acciones legales.

“El nombre artístico ‘Jeans’ es de la titularidad original del señor Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió todos los derechos correspondientes de dicho nombre a su hija Patricia Sirvent”, respondió el grupo a la empresa liderada por Ari Borovoy. “Lamentamos sinceramente cualquier confusión que esta situación haya podido generar, pero es importante aclarar que se ha utilizado indebidamente el nombre artístico ‘JNS’ por más de cuatro años”.

Fue hasta este domingo cuando la situación comenzó a aclararse, ya que en la cuenta de Instagram del grupo se publicó un video en donde se muestra a Paty y Alejandro Sirvent, así como a César Nava (esposo de la cantante), en lo que sería un casting para elegir a las jóvenes que conformen a la nueva generación de Jeans. Además, en dicha red social, se dio a conocer que el próximo viernes 17 de octubre saldrá un tema de la agrupación, por lo que se prevé que hasta esa fecha se descubra quiénes serán los rostros que carguen con el peso de ese nombre.

¿Por qué se separó Jeans?

En 1994, cuando Mariah Carey se encontraba liderando el Hot 100 de Billboard, Jeans se formó bajo la alineación de Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet, Bianca Carrasco y Paty Sirvernt, siendo su papá, Alejandro Sirvent, el que estaba a la cabeza del grupo; sin embargo, aparentemente él fue la razón de que la agrupación se separara en 2008 debido a que tuvo grandes diferencias en distintos aspectos que tenían que ver con este grupo pop.

Litzy fue la primera en abandonar la agrupación debido a que su padre tuvo problemas con Alejandro Sirvent, quien anteriormente tuvo que ver para se cancelara el primer contrato discográfico de la agrupación por diferencias con la disquera.

