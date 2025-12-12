inklusion logo Sitio accesible
Estos fueron TODOS los GANADORES de The Game Awards 2025

La premiación más importante en el mundo gamer se llevó a cabo este 11 de diciembre y se dió a conocer el mejor videojuego del año así como otras categorías que premian lo mejor de la industria del entretenimiento en esta área.

Escrito por: Yulissa Jacinto

La temporada de premios más importantes del mundo de los videojuegos inició y se llevo a cabo este 11 de diciembre. Estos son TODOS los GANADORES de The Game Awards 2025

Mejor juego familiar
Donkey Kong Bananza (GANADORA)

Innovación en accesibilidad
Doom: The Darks Age

El mejor juego de deportes electrónicos
Counter-Strike 2

Mejor atleta de deportes electrónicos
Chovy

Mejor equipo de deportes electrónicos
Team Vitality

Mejor juego movil
Umamusume: Pretty Derby

Mejor juego independiente
Clair Obscur:
Expedition 33

Mejor Adaptación
The Last Of Us

Mejor juego de acción
Hades II

Mejor actuación
Jennifer English (Clair Obscur: Expedetion 33)

Juegos de impacto
South Of Midinight

Mejor juego que se mantiene actualizado
No Man's Sky

Creador de contenido del año
Moistcr1tikal

Mejor juego de pelea
Fatal Fury: City Of The Wolves

Mejor juego anticipado
Grand Theft Auto Vl

Mejor diseño de audio
Battlefield 6

Mejor juego de acción y aventura
Hollow Knight: Silksong

Mejor dirección de arte
Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego de estrategia
Final Fantasy Tactics- The Ivalice Chronicles

Mejor debut de juego indi
Clair Obscur: Expedition 33

Mejor banda sonora
Clair Obscur: Expedition 33

