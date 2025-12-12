Estos fueron TODOS los GANADORES de The Game Awards 2025
La premiación más importante en el mundo gamer se llevó a cabo este 11 de diciembre y se dió a conocer el mejor videojuego del año así como otras categorías que premian lo mejor de la industria del entretenimiento en esta área.
La temporada de premios más importantes del mundo de los videojuegos inició y se llevo a cabo este 11 de diciembre. Estos son TODOS los GANADORES de The Game Awards 2025
Mejor juego familiar
Donkey Kong Bananza (GANADORA)
Innovación en accesibilidad
Doom: The Darks Age
El mejor juego de deportes electrónicos
Counter-Strike 2
Mejor atleta de deportes electrónicos
Chovy
Mejor equipo de deportes electrónicos
Team Vitality
Mejor juego movil
Umamusume: Pretty Derby
Mejor juego independiente
Clair Obscur:
Expedition 33
Mejor Adaptación
The Last Of Us
Mejor juego de acción
Hades II
Mejor actuación
Jennifer English (Clair Obscur: Expedetion 33)
Juegos de impacto
South Of Midinight
Mejor juego que se mantiene actualizado
No Man's Sky
Creador de contenido del año
Moistcr1tikal
Mejor juego de pelea
Fatal Fury: City Of The Wolves
Mejor juego anticipado
Grand Theft Auto Vl
Mejor diseño de audio
Battlefield 6
Mejor juego de acción y aventura
Hollow Knight: Silksong
Mejor dirección de arte
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego de estrategia
Final Fantasy Tactics- The Ivalice Chronicles
Mejor debut de juego indi
Clair Obscur: Expedition 33
Mejor banda sonora
Clair Obscur: Expedition 33