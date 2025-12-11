¡Chorizo Power! De acuerdo con la IA estos personajes de DC Comics le irían al Toluca

Este jueves 11 de diciembre se estará jugando la ida de la gran final del futbol mexicano entre los Tigres de la UANL y los Diablos del Toluca , en un enfrentamiento que ciertamente medirá a los dos mejores equipos del torneo, pues los toluqueños quedaron líderes con 37 puntos y los regios en segundo con 36.

Mucho se ha hablado respecto a esta final pues podría ser un nuevo título para Gignac y compañía o el bicampeonato del Toluca, por lo que nadie querrá ceder y ante el furor que este encuentro está causando, le preguntamos a la Inteligencia Artificial qué personajes de DC Comics apoyarían a Los Diablos y su respuesta nos dejó en shock.

¿Qué personajes de DC Comics le van al Toluca?

De acuerdo a su personalidad, simbología y colores, estos son los personajes de DC Comics que seguramente le irían al Toluca:



Etrigan el Demonio: Las razones podrían ser un poco obvias, pues Etrigan literalmente es un demonio cuya vestimenta es color rojo y va perfecto con “Los Diablos Rojos”, el cuál por ley sería fan de este equipo.



Las razones podrían ser un poco obvias, pues Etrigan literalmente es un demonio cuya vestimenta es color rojo y va perfecto con "Los Diablos Rojos", el cuál por ley sería fan de este equipo.



Capucha Roja… Además de identificarse con los colores del club este antihéroe podría empatar su personalidad intensa, ruda y exigente con lo que el Toluca pone en la cancha.



Es un referente de los colores del equipo, su velocidad y dinamismo son un reflejo de lo que el equipo ha demostrado este torneo, siendo un año redondo para la institución.



Además de ser el líder de los Linterna Roja, su intensidad se puede reflejar en el Toluca, desbordando su pasión como el equipo durante este torneo con el cuál llegaron a su segunda final consecutiva.



Más allá de su estética roja, tiene una personalidad apasionada, quien además de mostrar su pasión, sería una de las seguidoras más optimistas del equipo, quien hoy en día es uno de los que tienen más títulos dentro del fútbol mexicano. Supergirl: Esta heroína representa los valores de perseverancia del equipo del Valle de México, además su fuerza, perseverancia y corazón van perfectamente con la ideología del equipo.

¿A qué hora es el partido del Tigres vs el Toluca?

El partido de ida de la final entre el Tigres vs el Toluca será a las 8:00 pm en punto, donde el conjunto felino recibirá a Los Diablos, en lo que será una de las finales más reñidas de los últimos años. Puedes seguir la mejor transmisión de la final a través de Azteca 7.

