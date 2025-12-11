Sydney Sweeney sufrió una conmoción cerebral tras ser golpeada por esta actriz

Sydney Sweeney recibió verdaderos golpes durante el rodaje de ‘Christy’, que le causaron diversas conmociones cerebrales, según reveló la actriz durante una entrevista para The Guardian. En la cinta, dirigida por David Michôd, Sweeney da vida a la campeona de boxeo, Christy Martin. De acuerdo con su testimonio, las contusiones llegaron tras recibir golpes de Naomi Graham, quien interpreta a la hija de la leyenda, Muhammad Ali, Laila Ali.

“Sí, todas las escenas de pelea fueron reales. En cada pelea que ven, nos estamos golpeando de verdad. Tuve conmociones cerebrales, hubo algunas narices que sangraron… ¡Me encantó!”, reveló la joven actriz para el citado medio. “Fue ella quien me provocó la conmoción cerebral”, agregó, haciendo referencia a la actriz Naomi Graham.

¿Quién es Naomi Graham, la actriz de ‘Christy’ que le causó una conmoción cerebral a Sydney Sweeney?

Naomi Graham no es una actriz cualquiera. La joven es una boxeadora de peso mediano profesional. Además, fue sargento mayor y especialista en municiones del Ejército de los Estados Unidos. Graham hizo historia al convertirse en la primera mujer en servicio activo en representar a la Unión Americana en los Juegos Olímpicos, por lo que no hay duda que los golpes fueron 100% reales.

“La actriz que interpretó a Laila Ali es una boxeadora profesional de verdad. Pertenece a la fuerza aérea y lucha para el equipo de Estados Unidos. Pegaba fuerte y fue muy, muy real. Ella fue quien me provocó la conmoción cerebral”, agregó Sweeney.

‘Christy’, de Sydney Sweeney fue todo un fracaso en taquilla

Pese a la impecable actuación de Sweeney - incluidos los duros golpes que recibió - ‘Christy’ fue todo un fracaso en taquilla . La película se estrenó a inicios de noviembre y su recaudación fue considerablemente baja. La cinta contó con un presupuesto estimado de 15 millones de dólares, pero sólo logró recaudar 1,3 millones durante su primer fin de semana, según cifras de Box Office Mojo.

Una semana después, el largometraje recaudó 108,487 dólares extra, lo que representa una caída de más del 91%, lo que derivó en que diversos cines de Estados Unidos redujeran sus proyecciones en la gran pantalla. Muchos atribuyen el fracaso a las polémicas que rodearon a Sweeney en este último año, pues la actriz fue blanco de críticas en más de una ocasión. Otro punto en su contra fue la respuesta de la crítica, pues gran parte de las reseñas fueron negativas.