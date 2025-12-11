Así se veía Lobo, el nuevo villano de Supergirl, pero en la serie de Superman la serie animada, ¿Jason Momoa se parecerá?

Ya es oficial, Jason Momoa será Lobo, el villano principal de la película en solitario de Supergirl , cinta que este jueves 10 de diciembre estrenó su primer trailer oficial y donde se vio al actor ya encarnado como este cazarrecompensas que quiere tener en su poder a Kara, una de los últimos habitantes del planeta Krypton; sin embargo, dicho personaje ya tuvo una participación en la pantalla chica y estos son los capítulos de la Serie Animada de Superman, en donde sale este mercenario.

¿El Lobo de Jason Momoa será como el que sale en la serie de Superman de los 90s?

Lobo es un villano muy poderoso, de hecho, este mercenario del Universo cuenta con los mismos poderes que Superman, super fuerza, sana rápido, super velocidad e incluso se podría decir que este cazarrecompensas es inmortal. Ahora con el lanzamiento del primer trailer de Supergirl , el cual se estrenó este jueves 10 de diciembre, vimos a quien dará vida en el live action a este antagonista, que es Jason Momoa.

Cuando James Gunn confirmó que Jason Momoa sería Lobo, el actor que también fue Aquaman en las cintas de Justice League de Zack Snyder, publicó en su cuenta oficial de Instagram que, tenía varios cómics de este villano, y que siempre había querido interpretarlo, porque prácticamente se parecen mucho; tanto físicamente como en su forma de ser.

|Foto tomada de redes sociales

¿En qué capítulos sale Lobo en la Serie Animada de Superman?

Aunque no lo creas, Lobo ya tiene varios episodios, los cuales salen en la aplicación de streaming, tanto en HBO como en Amazon Prime. El capítulo en donde puedes encontrar un adelanto de cómo es Lobo, es en el que se llama “The Main Man: Part 1” y el “The Main Man Par II”.

¿El Lobo de la Serie Animada de Superman será igual al que interpretará Jason Momoa?

En la Serie Animada de Superman se puede ver a este villano con un color blanco, una playera sin mangas gris y un chaleco negro; su pelo es largo y negro. También ocupa un pantalón de mezclilla con guantes en sus manos y un cinturón con picos y una calavera como hebilla; tiene bigote y los ojos de color rojo.

Por su parte, Jason Momoa quien sale en el minuto 1:35 en el trailer oficial de Supergirl, no se ve tan nítido, pero podemos ver al actor ya caracterizado con un puro prendido, y de igual forma con el cabello color negro y largo, los ojos rojos y negro con la mirada intimidante, el clásico chaleco y caminando lentamente; mucha similitud tanto con el cómic como con el que aparece en la Serie Animada de Superman.

