Tenemos PRIMER VISTAZO de la nueva película de Street Fighter, revelado en EXCLUSIVA en The Game Awards 2025

Este viernes 11 de diciembre se llevaron a cabo los GOTY 2025, premiación que reconoce lo mejor de la industria de los videojuegos. En esta ceremonia hubieron muchas sorpresas anunciadas, performances y apariciones de estrellas y grandes talentos como la banda banda Evanescence, Lenny Kravitz, David Harbour, entre otros.

¿Qué se pudo ver en el tráiler?

Este primer teaser mostró la aparición de actores como Noah Centineo, Andre Koji, Jason Momoa, Roman Reigns, Callina Liang, Curtis “50 Cen” Jackson, Andrew Schulz, entre otros. Se observó una adaptación que es fiel a los personajes, a las características de estos e incluso a la estética de cada uno de ellos, cada escenario que se observa en las secuencias es muy similar a lo que se ve en el juego. En la producción se observa un gran cuidado en el sonido, el cual es idéntico al original y conserva la misma esencia que lo que se juega en consolas desde hace años.

La película dirigida por Kitao Sakurai y producida por María Parent se estrenará el 16 de octubre de 2026. Esta historia estará llena de batalla a puños, de luchas callejeras y combates que cada rival hará todo lo posible por ganar.

De actuar en “A todos los chicos de los que me enamoré” a ser parte del cast de la película Free Fighter

Sin duda, una de las grandes sorpresas de este gran proyecto es la actuación estelar de Noah Centineo, actor de la famosa saga A todos los chicos de los que me enamoré, y por lo cual destacó en su carrera. Sin embargo, este proyecto representa un reto: salir del molde en que ha permanecido ya que esta vez no será el típico chico guapo de la universidad sino que será un luchador e incluso su apariencia será completamente distinta, algo que lo pone en las expectativas de las mejores actuaciones del siguiente año por las sorpresas que pueda dar.